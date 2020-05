veventiladores.com se adelanta al verano Comunicae

miércoles, 20 de mayo de 2020, 17:22 h (CET) No importa la situación que venga, el verano siempre llega a sus casas Una de las estrategias de marketing más exitosas para las empresas es la capacidad de anticiparse ante las situaciones. Es por ello que muchas empresas cuentan con antelación sus épocas de mayor venta y preparan sus campañas de marketing con antelación.

De esto sabe mucho la empresa veventiladores.com quien ha inaugurado su catálogo de productos en plena primavera anticipándose a las olas de calor tan frecuentes del verano.

Existen muchos tipos de ventiladores:

- Los ventiladores de techo son los más utilizados en dormitorios ya que proporcionan un ligero frescor sin necesidad de hacer ruido y apenas gastan electricidad.

- Por otro lado hay quien prefiere los ventiladores de pie, son más económicos que los de techo y no requieren de instalación (como si lo requieren los ventiladores de techo)

- La versión más moderna y completa de los ventiladores de pie son los nebulizadores, estos cuentan con una tecnología que les permite expulsar vapor de agua. Son perfectos para las noches de verano más calurosas.

- Pero sin duda los ventiladores sin aspas ganan el premio de los más innovadores ya que se trata de una tecnología que permite emitir aire sin la utilización de aspas.

Estos son los cuatro tipos de ventiladores más utilizados por los usuarios de veventiladores.com.

Otra opción muy utilizada es la contratación e instalación de aire acondicionado. Los sistemas de aire acondicionado cuentan con la principal ventaja de, como su propio nombre indica, expulsar aire a la temperatura deseada por el usuario.

La principal desventaja de estos sistemas recae principalmente en el gasto que supone pagar mensualmente una tarifa extra por la utilización de estos sistemas de refrigeración.

Con todo, ambos sistemas son igualmente válidos cuando se trata de escapar del calor.

