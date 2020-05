Claris lanza FileMaker 19: la primera plataforma de código abierto de la compañía basada en JavaScript Comunicae

miércoles, 20 de mayo de 2020, 16:54 h (CET) Las empresas y sus socios de desarrollo resuelven problemas con más rapidez mediante los complementos de Claris Marketplace y la tecnología Core ML de Apple Claris International Inc., una filial de Apple, ha anunciado hoy el lanzamiento de FileMaker 19: la primera plataforma de código abierto de la compañía para que los desarrolladores creen rápidamente sofisticadas apps personalizadas que utilicen tecnologías como las integraciones directas de JavaScript, complementos que se añaden con solo arrastrar y soltar, y la Inteligencia artificial (AI) a través de Core ML de Apple, y más. Mediante FileMaker 19, los desarrolladores pueden ser más productivos y las empresas pueden sacar ahora el máximo provecho de la comunidad internacional de desarrolladores de Claris, marketplace de complementos y los recursos existentes para desarrolladores a fin de resolver de forma conjunta problemas digitales complejos.

"A medida que aumenta la presión de los costes en este mundo en constante cambio, las empresas necesitan innovar rápidamente para impulsar la productividad y ofrecer el máximo a sus clientes", afirma el CEO de Claris, Brad Freitag. "Esa importante agilidad es el rasgo central de FileMaker 19 a medida que abrimos la Plataforma Claris al lenguaje de programación más popular del planeta.Estamos entusiasmados de ver lo que nuestros 50 000 clientes pueden hacer con un conjunto creciente de complementos y la capacidad de integrar cualquiera de los millones de paquetes de JavaScript".

Descubrir FileMaker 19: rápido, ampliable e inteligente

FileMaker 19 permite a la comunidad internacional de desarrolladores de Claris utilizar la plataforma que ya conoce para proporcionar potentes apps personalizadas a más de 1,3 millones de usuarios con una rapidez nunca vista antes. Con FileMaker 19, los desarrolladores pueden:

Crear al instante con complementos plug-and-play: utilice complementos como tableros Kanban y galerías de fotos para integrar de forma más rápida robustas apps o aproveche JavaScript, los servicios Web, el código nativo de FileMaker y mucho más para crear complementos compartibles a fin de venderlos en Claris Marketplace.

Ampliar las apps personalizadas con JavaScript: utilice las bibliotecas de JavaScript disponibles fácilmente o cree código personalizado para incluir directamente mapas, gráficos animados, datos de visualización y mucho más en las apps.

Crear apps más inteligentes: proporcione experiencias de usuario enriquecidas con los modelos de aprendizaje automático Core ML, la compatibilidad con Atajos de Siri y la lectura de etiquetas NFC (transmisión de datos en proximidad). Saque el máximo potencial de los datos con clasificaciones de imágenes, análisis de sentimientos, detección de objetos y mucho más.

Características adicionales

Crear directamente en la nube: agilice la implementación de apps mediante la creación directa de apps en FileMaker Cloud, lo que le permitirá omitir el proceso de configuración de varios pasos y compartir las apps al instante.

Alojar donde desee: además de Mac y Windows, FileMaker Server ahora puede alojarse en Linux, un sistema operativo estándar del sector que ofrece una alta disponibilidad y fiabilidad.

Reseñas sobre la versión beta de FileMaker 19

"Esta es la versión más importante en 15 años". - Todd Geist, Geist Interactive.

"En FileMaker 19... Solo hay que arrastrar y soltar los complementos de JavaScript, lo que permite ahorrar cientos de horas de programación". - Cris Ippolite, iSolutions.

"Los complementos aumentan considerablemente nuestra productividad. Ya trabajamos con un enfoque modular, pero FileMaker 19 simplifica todo al máximo". - Claus Lavendt, DataManix. Disponibilidad

Precio desde 16 EUR por usuario al mes. Para comprar, ir a Precios de Claris, en www.claris.com/es y hacer clic en "Comprar" para elegir un plan.

Acerca de Claris International Inc.

Claris International Inc. es el creador de la plataforma de desarrollo rápido con bajo nivel de código líder en el mundo, que ofrece un conjunto de servicios para proporcionar a los solucionadores de problemas las herramientas necesarias para impulsar la transformación digital en grandes y pequeñas empresas. La compañía cuenta con 1,3 millones de usuarios activos en todo el mundo, tanto en pequeñas y medianas empresas como en compañías de la lista Fortune 500. Claris es una filial de Apple con un récord inigualable de éxito comercial de más de 80 trimestres rentables consecutivos. Claris tiene su sede central en California (EE. UU.) con operaciones en todo el mundo, incluidos Londres, París, Múnich, Tokio, Pekín y Sídney.

