La española Gamelearn, ganadora del Virtual South Summit dedicado al futuro de la educación Comunicae

miércoles, 20 de mayo de 2020, 13:26 h (CET) El proyecto revoluciona la formación empresarial a través de una plataforma única de aprendizaje basada en el juego, ofreciendo contenido adaptado a los distintos departamentos de una compañía Google, Wayra, Accenture, BStartup o IBM son sólo algunas corporaciones que apuestan por la innovación abierta vía startup participantes en este tercer Virtual South Summit; así como inversores procedentes de fondos de primer nivel internacional como Softbank, Northzone, Accel, Learn Capital, Brighteye Ventures Seaya Ventures, o All Iron Ventures.

Más de 1.500 personas se han registrado para descubrir en el encuentro celebrado hoy las nuevas tendencias en el sector de la educación, al que seguirán Sustainability (28 de mayo) y Fintech (2 de junio).

Gamelearn ha sido elegida como ganadora de Virtual South Summit de Education, el tercer encuentro digital organizado por South Summit e IE University con el objetivo de impulsar el ecosistema de la innovación mundial ante el reto sin precedentes que se está viviendo.

El proyecto ganador es de origen español y su objetivo es revolucionar la formación empresarial a través de una plataforma única de aprendizaje basada en el juego, ofreciendo contenido adaptado a los distintos departamentos de una compañía. Zapiens, también española, ha quedado en segundo lugar en la competición de startups y el tercer puesto fue para la estadounidense Symba. El jurado ha tenido en cuenta la innovación del proyecto, su escalabilidad, el equipo de profesionales o el interés de inversión.

Gamelearn ha sido seleccionada entre un gran número de proyectos presentados a la competición enfocados sobre todo en el aprendizaje de larga duración, la formación profesional y el impacto social. Un 48% de las participantes cuentan con, al menos, una mujer entre sus fundadores y más del 70% tenían origen internacional al proceder de más de 30 nacionalidades distintas, sobre todo han destacado aquellos creados en Estados Unidos, Israel, India, Alemania, Colombia, y Reino Unido.

La ganadora de este Virtual South Summit en Education, se convierte así en una de las cien finalistas de South Summit 2020, que se celebrará del 6 al 8 de octubre. María Benjumea, fundadora y CEO de South Summit ha asegurado durante el arranque del encuentro que “muchos hablan ya de un ‘efecto COVID’ en la educación. Por supuesto, hemos visto que se trata de uno de los sectores que más ha tenido que adaptarse a toda esta situación, pero las nuevas tecnologías han permitido continuar con la tan necesaria formación. Sin ir más lejos, nuestros encuentros virtuales son un gran ejemplo de cómo no debemos estancarnos, sino hacernos más fuertes ante la adversidad”.

"El sector educativo va a ser uno de los que más tenga que reinventarse para adaptarse a la era post Covid19. En IE University siempre hemos apostado por la innovación y el emprendimiento como mejores aliados para superar momentos de incertidumbre. Ahora estamos más comprometidos que nunca con la comunidad emprendedora y por eso es un placer poder ser parte de esta iniciativa internacional, 100% online, para poder construir puentes que unan todos los ecosistemas emprededores del mundo", afirma Nacho Mateo, Chief of Investor Relations de IE University.

Este Virtual South Summit ha contado con más de 1.500 usuarios registrados de cerca de 90 países y se ha canalizado a través de diferentes canales de streaming, destaca el caso de China, donde se han conectado más de 700.000 usuarios. En este tercer encuentro organizado por South Summit junto a IE University han participado corporaciones líderes que apuestan por la innovación abierta vía startup como Google, Wayra, BStartup o IBM, así como inversores procedentes de fondos de primer nivel internacional como Softbank, Northzone, Accel, Learn Capital, Brighteye Ventures o Seaya Ventures, o All Iron Ventures, entre otros.

“Aprender un idioma y crear una startup es un proceso similar, siempre piensas que puedes hacerlo mejor y te comparas con los demás, creyendo que no eres lo suficientemente bueno” ha afirmado Markus Witte, fundador y CEO de Babbel, en su ponencia sobre cómo ésta situación está afectando a las startups dedicadas al sector EdtEch. Además, ha añadido, “mi consejo para las startups EdTech es que la clave siempre es respetar la parte humana del problema a resolver”.

El encuentro ha contado también con Sanjay Sarma, vicepresidente de Open Learning en el MIT, quien ha ofrecido a los asistentes una gran imagen de lo que está sucediendo ahora y de cómo será el nuevo mundo, y ha destacado que “sería muy trágico que cuando podamos volver a mantener relaciones más cercanas, los profesores no aprovechasen la oportunidad para realizar clases más experimentales”.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la experiencia de South Summit y a la última tecnología de IE University para organizar encuentros virtuales en tiempo real con toda la comunidad a través de Wow Room, el aula virtual de esta Universidad.

El próximos encuentro será el día 28 de mayo, específico del sector de Sustainability en el que participarán Enel, Sacyr, IBM y Enagás, así como inversores procedentes de fondos de referencia mundial como Northzone, Beringea, Demeter, Elaia Partners, Softbank y Seaya Ventures. Por último, el día 2 de junio estará reservado a Fintech. El registro para participar en la Startup Competition de cada uno de los encuentros ya está abierta para que los proyectos sectoriales puedan inscribirse a través de la web de South Summit.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.