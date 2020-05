La Latina Valley Virtual duplica el número de eventos y asistentes durante la crisis del coronavirus Comunicae

miércoles, 20 de mayo de 2020, 11:15 h (CET) Los eventos microsegmentados y generadores de contenidos como los que propone La Latina Valley Virtual son un Must para empresas y profesionales, según un estudio sectorial La Latina Valley, el club de debates y de negocios en español, ha iniciado una nueva etapa con la inauguración de La Latina Valley Virtual. La situación de confinamiento provocada por el Covid-19 ha convertido el teletrabajo en la nueva situación para muchos profesionales, y ha abocado a muchas compañías a reinventar su presencia en el mercado. Para dar respuesta a estos nuevos retos de profesionales y compañías, La Latina Valley Virtual ha organizado desde finales de marzo una novedosa forma de hacer negocios y establecer sinergias con una modalidad online.

El estudio “La batalla por la relevancia”, elaborado por Eventoplus para analizar el sector de los eventos, incluía los eventos microsegmentados y generadores de contenidos en el cuadrante de eventos “Must”, clasificándolos como los más maduros y estratégicos para las compañías. Los resultados del lanzamiento de La Latina Valley Virtual durante los últimos dos meses han puesto de manifiesto que profesionales y empresas apuestan decididamente por este tipo de contenidos: en sus eventos han participado un 50% más de profesionales que en el mismo periodo del año anterior.

Internacionalización de las actividades de formación y networking

La esencia de La Latina Valley está más presente que nunca en este nuevo formato virtual que permite desarrollar y ampliar el alcance de las actividades a toda su comunidad. Uno de los desafíos por los que se apuesta en La Latina Valley es que llegue a más ciudades que nunca y no sólo se realicen los eventos en Madrid, Barcelona y Sevilla, Así, La Latina Valley Virtual ha hecho posible que profesionales de toda España y de países como México, Colombia o Argentina se hayan sumado ya a sus debates. En sus primeras semanas de funcionamiento, la plataforma ya ha contado con más de 320 empresas y más de 540 profesionales en 13 actividades (7 debates temáticos y 6 afterworks de networking y generación de negocio).

Por lo tanto, La Latina Valley extiende así sus debates y afterworks a todo el mundo hispanohablante con esta nueva modalidad online que incrementa el ritmo del club de debates y negocios anteriormente programados. Los debates online continúan constituyéndose como el perfecto foro de discusión en el que compartir conocimientos, mientras que los afterworks en sala virtual mantienen el mismo ambiente distendido y propicio para realizar reuniones y crear contactos.

Con más de 10.000 empresas asociadas, La Latina Valley ofrece la oportunidad de continuar generando negocios haciendo frente así a la delicada situación derivada por la actual crisis del COVID-19. La Latina Valley Virtual nace como respuesta a las necesidades del mundo empresarial y viene cargada de grandes actividades a un solo click de distancia.

