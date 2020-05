Mobile Wallet Marketing, la alternativa de fidelización económica y eficaz al alcance de cualquier negocio Comunicae

miércoles, 20 de mayo de 2020, 09:03 h (CET) Se habla de digitalización y fidelización en el pequeño comercio.Todo está cambiando y los pequeños negocios tienen que adaptarse, hay que ser optimista.Pronto, la situación actual habrá pasado y todos los establecimientos de restauración, peluquerías, tintorerías… y tantos otros que están sufriendo los efectos de la pandemia, tienen que estar preparados para sorprender a sus clientes y ahora más que nunca, recompensar su fidelidad. Ofrecer una imagen innovadora y adaptada a su cliente es vital Hablar de la importancia que para cualquier tipo de negocio tiene la fidelización de clientes es algo evidente y más aún en esta “nueva normalidad” a la que se enfrentan.

Pero hay que ser realistas

Algo tan importante como conocer a sus clientes, sus hábitos y establecer con ellos un canal de comunicación eficaz para poder recompensarlos de manera adecuada, resulta prácticamente imposible para la gran mayoría de establecimientos.

En primer lugar, porque no existen tantas soluciones que permitan llevar a cabo esta tarea de una manera eficaz, y, en segundo lugar, porque para la gran mayoría de los negocios, estás soluciones se encuentran fuera del alcance.

Resulta curioso, que uno de los problemas de pequeños y no tan pequeños negocios, es que no conocen a sus clientes y su relación se limita al tiempo que estos clientes permanecen en su establecimiento.

Muchos de estos establecimientos, recurren a sistemas de recompensas tradicionales como las tarjetas de sellos que entregan a sus clientes y que estos sellan cada vez que realizan una compra, siempre que no la hayan extraviado u olvidado. Se trata de sistemas tal vez obsoletos pero efectivos que necesitan ser actualizados y adaptados al comportamiento del cliente que utiliza cada vez más el Smartphone.

El Mobile Wallet Marketing, supone una innovación tecnológica que permite aprovechar las posibilidades que ofrecen aplicaciones nativas de los Smartphone como son el Wallet o el Passbook según el sistema operativo del terminal.

Todo el que tienen un Smartphone tiene acceso al Mobile Wallet. En consecuencia, la práctica totalidad de la población es susceptible de disfrutar de una experiencia de usuario innovadora e interactuar de manera fácil a través de este canal.

Una innovación tecnológica que cualquier empresa puede utilizar para captar y fidelizar a sus clientes ya que, del mismo modo que harían con una entrada de cine o un billete de avión, existe la posibilidad de que se descarguen la tarjeta de fidelización o cupón descuento del negocio en el Wallet o Passbook de su Smartphone.

Cualquier consumidor desea tener disponibles sus tarjetas de fidelización y acceder a ofertas y promociones en tiempo real sin necesidad de descargarse ninguna App.

Cómo puede ayudar el Mobile Wallet Marketing al pequeño comercio

En general, el Mobile Wallet Marketing, mejora la experiencia del consumidor en relación con una marca, lo que redundará en un incremento de ventas, innovando y mejorando en aspectos vitales para cualquier negocio como son:

- Generación de Base de Datos de clientes. La experiencia de captación y registro, se realiza en el Smartphone de cada cliente, mejorando los resultados de las acciones de marketing. Basta un clic y un breve formulario para que el usuario disponga de su tarjeta de sellos digital, tarjeta club o cupón en su móvil, al mismo tiempo que para a formar parte de la Base de Datos de clientes cumpliendo con todos los aspectos legales que contempla la GDPR.

- Generación de tráfico al establecimiento. Desde el momento en que el cliente se descarga la tarjeta, se podrá establecer un canal de contacto a través de mensajes y notificaciones Push personalizadas y Geolocalizadas que se activaría por ejemplo cuando el cliente se acerque al local.

- Fidelización de clientes. Una tarjeta defidelización digitalizada ofrece, sin duda, una experiencia innovadora y un punto de contacto permanente con el móvil de los clientes. Conocer a los clientes, establecer un canal de contacto eficaz y analizar su comportamiento, permitirá recompensarlos de manera adecuada.

Mobile Wallet Marketing, una alternativa eficaz de fidelización

El Mobile Wallet Marketing, supone por lo tanto, una alternativa de fidelización digitalizada, económica y eficaz al alcance de cualquier negocio, independientemente de su tamaño.

Una tecnología disruptiva que aporta grandes ventajas tanto a los negocios como a sus clientes que siempre tendrán su tarjeta de fidelización a mano y recibirán las mejores ofertas e información en el momento y lugar adecuados.

Una solución de fidelización completa, fácil e intuitiva

Con soluciones como LoyiCard, cualquier negocio o establecimiento, independientemente de su tamaño, puede diseñar sus tarjetas y configurar su programa de recompensas, sin necesidad de conocimientos de diseño ni de programación.

En pocos minutos tendrá la tarjeta de fidelización de su negocio en el Wallet del Smartphone de sus clientes, podrá analizar su comportamient, comunicar con ellos y recompensarlos de manera adecuada.

Recordemos que no es necesario que su cliente se descargue ninguna App, simplemente se descargará la tarjeta en el Wallet o Passbook como haría con una entrada de cine o un billete de avión.

Ahora se puede acceder a una que prueba gratuita y sin ningún compromiso, desde www.loyiCard.com, además del primer mes GRATIS desde que se contrate el servicio.

LoyiCard

“La solución de fidelización más completa, eficaz e intuitiva para el pequeño comercio”

