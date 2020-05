​La realidad de las escorts en la desescalada

El estado de reclusión ha afectado gravemente al sector del sexo en España. Las acompañantes en este país ya no tienen dinero y los que tenían algo guardado ya se están quedando sin dinero, por lo que no tienen más remedio que volver a poner sus anuncios y arriesgarse a trabajar.



Durante estos días, podemos ver anuncios donde muchos se ofrecen para servir a los clientes de la manera tradicional en sus apartamentos o en los barrios bajos, ignorando por completo el orden de permanencia en el hogar o el toque de queda. Cuando los recursos de las personas se vuelven escasos, hacen todo lo posible para sobrevivir.



En algunos casos, los precios de las escorts han bajado, muchas piden 60 € por media hora y 80 € por una hora, otras permanecen trabajando con los precios habituales, especialmente actrices porno y actrices de alto nivel, que están disponibles las 24 horas.



Es un hecho que hay muchos clientes que necesitan sexo. Estar tanto tiempo sin poder visitar un club, sin poder ir a los burdeles o salir de la casa puede parecer bastante tortuoso. Es por eso que las escorts en Valencia han visto la necesidad de dar el paso y, a pesar del riesgo, se atreven y ofrecen sus servicios para poder subsistir. Cuando la situación se normalice, tendrán mucho trabajo por hacer, y no dudo que otras chicas que se encuentran fuera del sector se unirán a la profesión, porque en la actualidad hay innumerables clientes insatisfechos y muy entusiasmados, las trabajadoras sexuales no podrán hacer frente a toda la demanda.



Aumento de la demanda en el mercado sexual tras el confinamiento En estos días de confinamiento, muchas ya están tomando medidas, priorizando sobrevivir por encima de su propia salud, porque con el estómago vacío es difícil pensar en otra cosa que no sea ganar dinero para amanecer un día más. Ya sea con protección sanitaria y con un mayor o menor riesgo, las escorts en España, especialmente las Putas Valencia que se anuncian en la web EroticSelect buscando más clientes, se preparan para atender a todos los clientes que necesitan sus servicios ahora que ha llegado la desescalada.



El comiendo de la denominada "nueva normalidad" en España significa la apertura de los negocios de nuevo, incluida las prostitutas de Valencia, a través de su sector más elitista, las escorts.



Originariamente estas mujeres actuaban como una acompañante a la que se le pagaba, es decir, un cliente paga por acompañarle a un viaje, una fiesta o cualquier evento. Esta contratación puede incluir sexo o no. Uno de los atractivos más interesantes de las escorts es su físico pero también en su inteligencia, ya que son mujeres con estudios y cuya compañía puede ser suficiente para que un hombre o mujer acceda a sus servicios sin que se incluya el sexo.



El ámbtio de actuación de las escorts en Valencia es amplio y no se parece en nada a los anuncios tradicionales que se publican en la prensa de papel. Esta forma de prostitución se caracteriza por el lugar donde se lleva a cabo, las características de las mujeres, el de los clientes, el precio y la discrección que existe en los servicios. Por lo tanto, esta prostitución no tiene nada que ver con los servicios tradicionales, sino que más bien es el sitio donde se ejerce depende en función de las preferencias y necesidades del cliente.



Las investigaciones que se han llevado a cabo en relación a este tipo de prostitución no han sido concluyentes debido a que sus circuitos de publicidad y ubicaciones no son los tradicionales (anuncios luminosos, prensa, locales, etc) sino que usan otras formas de comunicación más privadas y exclusivas a las que es complcado acceder, tal y como se señala en el estudio promocionado por la Gneralitat Valenciana y organizado por el Institu Universitari d' Esrudis de la Dona Univesitat de València.



Internet es el medio que ha propulsado la extensión e internacionalización de los contactos personales siempre bajo los principios de privacidad y anonimato, promiviendo que desde el domicilio, cualquiera pueda acceder al mercado de sexo sin limites de edad, lugar, y otros factores diversos. Esta forma de comunicación sexual ha aumentado en gran medidad en los últimos años y la cantidad de mujeres que trabajan en la calle se ha reducido considerablemente. Pero la prostitución está lejos de desaparecer, según como se mire, ha evolucionado y se ha adapatado a las nuevas tecnologías.