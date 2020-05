Opera integra Instagram en la nueva versión de GX, el primer navegador diseñado para gamers Comunicae

martes, 19 de mayo de 2020, 13:02 h (CET) En apenas diez meses desde su lanzamiento, Opera GX ha conquistado a 3,4 millones de usuarios de videojuegos, atraídos por sus funcionalidades específicas. Permite limitar el consumo de recursos del PC o Mac y del ancho de banda de red, lo que agiliza las comunicaciones, además de ofrecer Twitch integrado y efectos de sonido La comunidad de gamers crece cada día en todo el mundo. Según la Asociación Española de Videojuegos, en nuestro país ya hay más de 15 millones de personas (casi la mitad de los españoles entre 6 y 64 años) que dedican de media 3,4 horas semanales a jugar a juegos de ordenador. Pensando en ellos, Opera (NASDAQ: OPRA) ha lanzado la nueva versión de Opera GX, el primer navegador del mundo diseñado para gamers, que ahora incorpora atractivas funcionalidades comunes a la versión general para PC, pero sin perder sus características únicas tan apreciadas por la comunidad de videojugadores.

Entre esas novedades destaca la integración de la red social Instagram en la barra lateral izquierda del navegador, un espacio que facilita al jugador la posibilidad de intercalar el uso de determinadas funcionalidades web sin necesidad de abrir otra pestaña y abandonar la página en la que se encuentra. Las aplicaciones de mensajería son la utilidad más clara en este sentido, y Opera GX ya incluía en su barra lateral la integración de Facebook Messenger, WhatsApp y Telegram. A partir de ahora, los gamers también podrán ver el feed principal de su perfil de Instagram, compartir sus stories o enviar y recibir mensajes sin salir de su videojuego favorito.

"Para quienes dedican mucho tiempo a jugar en línea o ver las retransmisiones de sus partidas es importante tener fácil acceso a sus perfiles en redes sociales, pero hasta ahora, para ello necesitaban tener a la mano el smartphone y acceder a ellos desde su versión móvil. Con nuestra última versión de Opera GX les hemos dado un motivo más para no tener que abandonar su entorno preferido, el del juego, pues pueden atender su Instagram sin perder de vista su partida, mejorando así la interacción entre ambos mundos", explica Maciej Kocemba, director de Producto de Opera.

Otra novedad introducida en esta versión actualizada del navegador favorito de los gamers, que ha conseguido 3,4 millones de usuarios en apenas diez meses desde su lanzamiento, son los espacios de trabajo, o ‘Workspaces’. Su valor añadido es que permiten agrupar y personalizar pestañas en función del tipo de contenido para facilitar una navegación más organizada que evite distracciones y pérdidas innecesarias de tiempo.

Características clave de Opera GX para los gamers

Lo que diferencia a Opera GX de otros navegadores, y que está conquistando a la comunidad internacional de gamers, es que consume muy pocos recursos tanto del ordenador como de conexión, lo que significa que no se ralentizan ni las comunicaciones ni los propios juegos. Ambos aspectos resultan muy apreciados a la hora de compartir partidas online o seguir en directo los grandes torneos de videojuegos. A través de la función GX Control, el usuario decide la cantidad de CPU o RAM que está dispuesto a permitir que su navegador utilice, dejando el resto de los recursos del ordenador disponibles para juegos. También permite limitar el ancho de banda de red utilizado, así como ajustar los temas de color del navegador, gracias a la integración con Razer Chroma.

Opera GX, disponible para Mac y PC, cuenta con la integración nativa de Twitch, la plataforma para streaming de Amazon, y es el único navegador actualmente disponible con efectos de sonido, diseñados por el galardonado compositor Rubén Rincón y la banda Berlinist. En su última actualización se incluyen nuevos efectos de sonido y opciones de configuración extendidas. Incluso su diseño, inspirado en el mundo de los videojuegos, está cuidadosamente elegido, y ha recibido dos de los galardones más prestigiosos del mundo: el Red Dot Award 2019 y el IF Design Award 2020.

"Estamos encantados de que millones de jugadores hayan decidido cambiar a Opera GX, un navegador diseñado específicamente para adaptarse a sus sueños y necesidades. Estamos totalmente comprometidos con nuestros usuarios, y queremos asegurarnos de que todas sus funcionalidades son relevantes para ellos. Por ello, hemos incluido en el navegador botones de comentarios que permiten calificar cada característica, y nos llena de satisfacción que actualmente la calificación media recibida es de 4,7 sobre 5", destaca Kocemba.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.