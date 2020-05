Big Data, IA, robótica y ciberseguridad: las tecnologías que más están contribuyendo a luchar contra el Covid-19 La inteligencia artificial es otra innovación que podría ayudar a la detección temprana de infectados, el diagnóstico rápido o el seguimiento de tratamientos Redacción Siglo XXI

martes, 19 de mayo de 2020, 10:38 h (CET) La crisis provocada por la pandemia de Covid-19 está teniendo graves consecuencias en la salud y la economía de los españoles. En ese contexto, la tecnología y la innovación pueden ser aliadas clave tanto para limitar la extensión de la enfermedad como para mitigar su impacto negativo en las empresas, según pone de manifiesto la última investigación de Grant Thornton.

En su informe 'Perspectiva del Covid-19: Tecnología e innovación contra el Coronavirus', la consultora ha analizado la forma en que tecnologías como el blockchain, la impresión 3D, las aplicaciones móviles, la inteligencia artificial o la robótica están contribuyendo a luchar contra la pandemia y a minimizar su impacto en la actividad empresarial.



Entre otras conclusiones, el estudio ha calculado qué tecnologías han realizado una mayor aportación hasta ahora a la lucha contra el coronavirus, del que se extrae que el 53 por ciento de las iniciativas innovadoras desplegadas para esa finalidad han recurrido al 'big data' y a la inteligencia artificial, el 22 por ciento a la robótica y el 12 por ciento a la ciberseguridad. En tercer y cuarto lugar, se han situado el 'blockchain' (11 por ciento) y los 'chatbots' (2 por ciento).



En este sentido, Luis Pastor, socio director de Consultoría Tecnológica e Innovación de Grant Thornton, afirma que "en tiempos tan volátiles y con un alto grado de incertidumbre, el uso de las tecnologías más punteras es un recurso clave y un factor distintivo fundamental para los negocios, porque permite aprovechar la información para ayudar a los más afectados y prevenir mayores consecuencias".



En su investigación, los expertos de Grant Thornton apuntan a países como China o Corea del Sur como las referencias en ese uso de la tecnología para combatir el virus. Por ejemplo, el 'software' de GPS chino BeiDou ha permitido a las autoridades del país enviar mensajes de alerta a 6 millones de vehículos u orientar a drones y robots que han entregado equipamientos médicos y material sanitario en áreas remotas.



"La compañía CloudMinds ha desplegado 100 robots en hospitales de todo el país, incluido uno en el epicentro de la pandemia, en Wuhan, operado íntegramente por máquinas. Y la tecnología de toma de temperatura mediante infrarrojos de Baidu está permitiendo examinar a 200 personas por minuto en la estación de Qinghe, en Pekín, evitando así el colapso de sus instalaciones", ejemplifica Pastor.



Aunque en menor proporción, España también está usando la tecnología para enfrentarse a la nueva realidad, como acredita que las descargas de las aplicaciones de videoconferencia Google Hangouts, Zoom o Microsoft Teams se multiplicaran en el mes de abril por 64, 27 y 15, respectivamente, en comparación a la media del último trimestre de 2019.



Por otro lado, el estudio analiza casos prácticos de tecnologías que ya están contribuyendo a la lucha contra el Covid-19. Así, la tecnología Blockchain, por ejemplo, permite una mejor gestión del material sanitario al garantizar la trazabilidad de su cadena de suministro: una función que -según los expertos- "habría reducido la incertidumbre y vuelto más transparente el proceso de abastecimiento de países como España, donde esta cuestión ha resultado especialmente polémica". También permite reducir la propagación de bulos, al permitir la trazabilidad del origen de las noticias.

La impresión 3D, por su parte, permite un abastecimiento rápido y asequible de los hospitales, como demuestra la producción de respiradores en solo tres horas por solo 100 euros, en contraste con su precio de mercado, que supera a menudo los 15.000. Las aplicaciones móviles de telemedicina, en tercer lugar, están utilizándose en muchos países para evitar el colapso de sus teléfonos de emergencias.



Grant Thornton apunta también a la geolocalización como a una tecnología que puede ponerse al servicio de un mejor control de los infectados por el coronavirus y de sus respectivas cuarentenas, de la mano de sistemas de información geográfica que no solo cumplen una función de supervisión, sino que recopilan también datos para predecir tendencias.



"Ahora más que nunca debemos reinventarnos y continuar haciendo uso de herramientas tecnológicas como el big data, el blockchain o la inteligencia artificial, que nos permitan mitigar los efectos colaterales de la nueva realidad que estamos viviendo y mantenernos en la vanguardia de la innovación", señala Carol Lago, Senior Manager de Consultoría Tecnológica e Innovación de Grant Thornton.



La inteligencia artificial es otra innovación que podría ayudar a la detección temprana de infectados, el diagnóstico rápido o el seguimiento de tratamientos. La combinación de sistemas de videovigilancia y cámaras térmicas asistidas por IA permiten, por ejemplo, tomar la temperatura o detectar a las personas que no llevan mascarilla en estaciones de tren.

Por último, los drones y robots permiten el control remoto de la población; pulverizar desinfectantes en zonas afectadas; o interactuar directamente con pacientes de hospitales en la entrega de alimentos y medicinas o desinfectando habitaciones, salas de espera y pasillos mediante rayos ultravioleta para reducir el contagio del personal sanitario.



"La inversión en innovación y la adquisición de avances tecnológicos brindan a las empresas una ventaja competitiva única, especialmente en tiempos de profundos cambios de comportamientos sociales y empresariales que ha traído el coronavirus", concluye Raúl López, director de Consultoría Tecnología e Innovación de Grant Thornton.



