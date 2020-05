La agencia de marketing digital Play SEO habla sobre la publicidad online tras el COVID19

Quizás se pueda pensar que con las medidas tomadas por el Gobierno para paliar los efectos que está dejando el COVID-19 en nuestro país hacen que toda la economía y las oportunidades de negocio se paralicen. Sí que es cierto que ha habido sectores que se han visto muy afectados, como las inmobiliarias, el sector turístico o todos aquellos que se dedicaban al ocio. Pero hay otros que han visto incrementados sus beneficios o al menos se mantienen Quizás puedan llegar a pensar que con las medidas tomadas por el Gobierno para paliar los efectos que está dejando el COVID-19 en España hacen que toda la economía y las oportunidades de negocio se paralicen.

Sí que es cierto que ha habido sectores que se han visto muy afectados, como las inmobiliarias, el sector turístico o todos aquellos que se dedicaban al ocio. Pero hay otros que han visto incrementados sus beneficios o al menos se mantienen.

Lo mismo ocurre con el marketing digital, se puede llegar a pensar que ahora mismo invertir en una agencia de SEO puede no ser la mejor elección, pero no es cierto.

Ahora mismo es uno de los sectores que dará mejores resultados. Las empresas reacias a invertir en publicidad online y que prefieren esperar a saber cómo va evolucionando el mercado se van a encontrar con que otras empresas ya han visto una oportunidad más allá de los límites de movilidad.

Si bien es cierto que algunas agencias se han visto afectadas por las medidas de confinamiento (porque trabajen con sectores especialmente dañados). Hay áreas relacionadas con este sector que se deben de seguir poniendo en marcha.

¿Por qué? pues porque precisamente en este momento hay dos premisas que quizás no se den nunca más y que responden a la actual situación y benefician enormemente al marketing digital.

Según Víctor López, CEO de Play SEO, hay 2 razones principales por las que una empresa no debe dejar de lado el marketing online:

El público objetivo está más accesible que nunca

Antiguamente los usuarios ya usaban internet, las redes sociales, plataformas... pero solamente en momentos puntuales. Ahora, y debido al confinamiento se convierte en uno de los puntos claves de entretenimiento, búsqueda de información y de trabajo.

Se trata de un recurso que todas las familias, independientemente del sexo o la edad, están explotando al máximo a todas horas.

No solamente Netflix, HBO, Youtube…se está permanentemente en busca de información, ávidos de conocimiento y (lo que casi nunca ocurre) hay tiempo de investigar, leer y compartir en profundidad.

Ahora que todo el mundo ha salido a la calle de internet (figurativamente hablando), ¿qué empresa sera la única que se esconda?

La competencia no se va a quedar atrás

Aunque sea un momento de ahorrar en otras áreas, es momento de invertir (aunque sea poca cantidad) en estrategias como SEO. Cuando acabe esta crisis (al igual que ha ido sucediendo con otras anteriores) habrá un reajuste del mercado, y solamente aquellas empresas que se encuentren en la cresta de la ola saldrán adelante.

¿Y cómo estarlo? Apareciendo entre las primeras de la lista de los buscadores como Google, el posicionamiento web da credibilidad frente a los clientes (y a los que no lo son todavía) y hace que, cuando piensen en un producto, piensen en una marca.

¿Qué estrategias digitales no hay que dejar de hacer?

Revisar el sitio web

Las páginas son en muchas ocasiones las más olvidadas cuando se invierte en publicidad online, la usabilidad, estructura, contenidos... tienen que ser atractivos y fiables para que los clientes además de entrar en una web se queden.

Mejorar el posicionamiento en los buscadores

Sin duda debe ser una de las prioridades de las empresas que pretenden diseñar una estrategia digital, si no existe visibilidad en internet es como si no existieras, porque un alto porcentaje de los usuarios de internet no pasan de la primera página en los buscadores, y eso sólo puede asegurarse mediante SEO.

Impulsar el marketing de contenidos

Nadie compraría un libro vacío, por ello una web sin contenidos, por muy bien optimizada que esté es un sitio de paso. Solamente piensa en aquellas webs en las que no tienen blogs actualizados y los usuarios no confían en ellas. Un contenido fiable y atractivo para los usuarios no solamente hace que se queden más tiempo en una página web, y seguramente realicen una compra o soliciten servicios, sino que también lo compartirán con sus conocidos.

