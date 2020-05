SPI Tecnologías aconseja realizar backup online para aumentar la seguridad de una empresa Comunicae

lunes, 18 de mayo de 2020, 15:14 h (CET) Todas las empresas deberían realizar copias de seguridad online para no perder ningún tipo de dato Es un aspecto fundamental en cualquier compañía la prevención de riesgos, sin importar el tamaño que tenga. Por este motivo es necesario realizar un backup online de forma periódica para no perder datos importantes.

Realizar backup online es hacer copias de seguridad en menor o mayor escala, desde la información más reciente hasta servidores completos con gran cantidad de datos importantes. Este servicio permite tener una cierta tranquilidad en la empresa porque siempre está la información bien guardada y, cada cierto tiempo, se van realizando copias. Además, en caso de incidencia, se pueden recuperar todos los datos rápidamente.

En SPI Tecnologías, consultoría informática en Huesca, saben de la importancia de tener copias de seguridad remotas para las empresas pues, el objetivo que tiene este servicio es mejorar la seguridad y el tiempo de reacción ante posibles problemas.

Ofrecen este servicio y garantizan la reducción del tiempo de recuperación, protegiendo los datos a tiempo real, restauración de hardware, reducción de costes… Una infinidad de garantías para crear el plan de contingencia para cualquier tipo de empresa.

Los beneficios de realizar backup online son:

-Realización de copias automáticas. No hay que preocuparse por el software porque se realiza a tiempo real y de manera periódica para que se puedan recuperar de forma rápida y sencilla.

-No graba en ubicaciones físicas. Ni CDs, discos duros, DVD por lo que es un sistema que aporta gran fiabilidad.

-No graba en el ordenador. Evitando así los problemas de seguridad en el PC para no perderlo todo en caso de virus o archivos dañados.

-Restauración en cualquier momento. Sea la hora que sea se puede recuperar los datos.

-Encriptación de los ficheros. Cifrado de datos que, de forma segura, se envían al servicio de mantenimiento remoto.

-Almacenamiento. Mucho más espacio que si se utilizan dispositivos físicos.

Además, aporta mucha capacidad de respuesta, incrementa la confianza y la seguridad adicional con independencia del volumen de datos y servicios que maneja cualquier tipo de empresa.

