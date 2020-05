El principal distribuidor de Xiaomi en España lanza MiStoreGO, su servicio de entrega en el día Comunicae

lunes, 18 de mayo de 2020, 13:50 h (CET) El envío será gratuito, como oferta de lanzamiento, para todo su catálogo de smartphones y artículos de tecnología y accesorios El distribuidor de Xiaomi en España My Tech Retail ha lanzado su servicio de entrega a domicilio en el mismo día para toda su oferta de smartphones, así como para su catálogo de más de 100 tipos de dispositivos inteligentes, productos de smarthome, accesorios y gadgets, entre otros. Con este servicio, denominado MiStoreGO, se busca agilizar y facilitar la compra acercando las tiendas a todos los consumidores y ofreciendo proximidad y conveniencia, como parte de la estrategia omnicanal de MyTech.

Los clientes que adquieran su producto Xiaomi en www.mytechretail.com seleccionando el servicio MiStoreGO podrán recibirlo el mismo día de compra para los pedidos realizados antes de las 17 horas.

El primer distribuidor de Xiaomi en España ha puesto en marcha el servicio MiStoreGO con una promoción de entrega gratuita durante el lanzamiento. Las compras se podrán efectuar a través de la página web www.mytechretail.com o del número de WhatsApp de cada tienda.

El servicio estará disponible para envío desde cualquiera de las 24 tiendas que el distribuidor oficial tiene por todo el país, y abarcará las zonas de influencia de las tiendas distribuidas en grandes poblaciones y capitales de toda España, incluidas Madrid, Granollers, Tarragona y Gerona, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Santander, Pamplona, Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Cádiz.

MistoreGO se pondrá en marcha el día 25 de mayo y se centrará en el envío de smartphones, equipos ligeros y dispositivos similares. Los grandes aparatos electrónicos y/o electrodomésticos de gran volumen no están incluidos, aunque siempre se podrán adquirir con entrega a domicilio Express en 24-48h con portes gratis, así como con el servicio Click&Collect, que permite reservar online y recoger en el punto de venta.

Xiaomi es la marca líder de telefonía móvil en España en el primer trimestre del año. En este periodo se ha situado, por primera vez, por encima de sus competidores directos, mejorando sus resultados en un 46%. Asimismo, dispone de un catálogo muy amplio en el que se incluyen televisiones, dispositivos inteligentes, cámaras fotográficas, altavoces, baterías, aparatos de ventilación y de transporte y movilidad.

My Tech Retail es distribuidor oficial de Xiaomi en nuestro país y, por tanto, es protagonista en primera línea de la imparable evolución de la marca que está arrasando en el mercado nacional e internacional.

