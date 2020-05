Spyro refuerza su posición al integrarse en el grupo TSS de la canadiense Constellation Software Comunicae

lunes, 18 de mayo de 2020, 12:46 h (CET) La tecnológica guipuzcoana Spyro, se ha integrado en TSS (totalspecificsolutions.com), la filial holandesa de la multinacional canadiense Constellation Software, que cotiza en la Bolsa de Canadá En palabras de Ricardo González, fundador y Director General de Spyro, “la operación es el mejor regalo para conmemorar nuestro 35 aniversario, porque nos permite acceder a las mejores prácticas empresariales para competir en un mundo global, al tiempo que clientes y trabajadores se verán fortalecidos con esta operación, porque nos vemos reforzados por una estructura empresarial muy sólida y con una gran apuesta de futuro”.

Spyro, que cumple 35 años, es pionera y decana de su sector en Gipuzkoa en el desarrollo de ERP para empresas. Entre sus signos de identidad destacan su apuesta firme desde su fundación por invertir en investigación. Es pionera en la creación de una unidad específica de investigación y desarrollo (I+D), que está integrada en la red vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (Saretek) y a la que cada año, de forma constante desde su creación, dedica el 15% de su facturación anual -en torno a los 4 millones de euros- para poder continuar innovando y adaptando su ERP a los diferentes sectores industriales y sus necesidades. Esta unidad dirige sus esfuerzos a tecnologías como: Soluciones TOUCH móviles, Wifi, Voz IP, lenguajes, plataformas y protocolos, sistemas de localización e identificación, reconocimiento por voz, tecnologías de proceso SGA, arquitectura MDA y tecnologías para la seguridad, entre otros ámbitos.

Los software de SPYRO están presentes en países como China, Estados Unidos, Brasil, Perú, Canadá, India, Francia, México, Portugal e Inglaterra, entre otros, donde empresas locales de los citados países y filiales de empresas españolas lo utilizan para su gestión diaria.

Incluso en los momentos de crisis económica, la inversión en I+D+i ha sido una prioridad para la compañía que, en la actualidad cuenta con una plantilla de alrededor de 65 trabajadores, la mitad mujeres y en su gran mayoría titulados superiores.

La compañía se ha caracterizado por velar por las buenas prácticas empresariales, cuidando especialmente los aspectos de género y propiciando la conciliación familiar. Es entidad colaboradora del Instituto Vasco de la Mujer Emakunde.

Es además pionera en la creación del Primer Comité de Clientes del sector, que nació en 2003 para dar voz a los clientes y valorar sus sugerencias y necesidades cara a implementar nuevas soluciones a sus productos y desarrollos. (video Comité de Clientes: https://www.adegi.es/adegi/noticia-esto-funciona-spyro-extendiendo-nueva-cultura-al-cliente-201609/)

Su apuesta por la calidad, la innovación y las buenas prácticas, le han valido numerosos reconocimientos.

“Nuestros puntos fuertes -afirma Ricardo González- son, sin duda, la orientación al cliente, adaptándonos en todo momento a sus necesidades y demandas sean del sector que sean, así como la política de calidad y la innovación en la gestión de procesos y personas. Y, por supuesto, la inversión constante en producto”. “Hemos sido pioneros -añade- en el lanzamiento de potentes proyectos relacionados con Industry 4.0, uno de ámbito autonómico y otro estatal, campo en el que creemos que SPYRO tiene mucho que decir y para lo que hemos creado incluso un centro de pruebas.

Otro punto fuerte ha sido el habernos anticipado y disponer ya de una familia de soluciones TOUCH muy novedosas, disponibles en modo on line y off line desde cualquier dispositivo móvil (tablet, smartphone…)”.

En opinión de Ricardo González, “afrontamos el momento actual con ilusión y apostando fuertemente tanto por la Industry 4.0 como por las soluciones móviles. Nuestro reto es continuar investigando y desarrollando nuevas soluciones que den respuesta a un mercado cada vez más globalizado donde ya no tienes que pensar en un cliente local, el de toda la vida, si no en clientes que pueden estar o trabajar en cualquier parte del mundo”.

“Actualmente -señala- tenemos acuerdos de distribución con partners en países como Colombia y México. Además, estamos en negociaciones para poder alcanzar nuevos acuerdos en el mercado latinoamericano”.

Ricardo González destaca que el hecho de que “contamos con clientes que llevan con nosotros desde el principio, a los que les hemos acompañado y de los que seguimos aprendiendo”. Y añade: “nuestro ERP es un producto cien por cien guipuzcoano que crece dando respuesta a las necesidades de nuestros clientes y así esperamos seguir creciendo. Ahora con la suerte de formar parte de un gran equipo como es TSS. Porque, sin duda, esta es una buena noticia para todos, ya que Spyro refuerza su posición al integrarse en el grupo TSS”, concluye Ricardo González, quien asegura que continuará comprometido con la empresa y al frente de la misma.

TSS (totalspecificsolutions.com) es la filial holandesa de la multinacional canadiense Constellation Software. Actualmente, TSS posee más de 60 compañías en Europa, en países como Holanda, Suecia, Finlandia, Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, España, Italia y Rumanía.

HITOS SPYRO

- Grupo SPYRO se constituyó en el año 1985 en San Sebastián, con la misión de crear soluciones informáticas que posibiliten la gestión optimizada de los procesos de negocio de las empresas industriales, comerciales y de servicios.

- Propietaria de una de las pocas soluciones de gestión integral o ERP de reconocido prestigio nacional, ha logrado numerosos reconocimientos entre sus clientes.

- 1998, primera empresa del sector TIC que obtiene la ISO 9001.

- En su primera década obtuvo y ha mantenido desde entonces las más exigentes CERTIFICACIONES de ORACLE, IBM, HP y MICROSOFT.

- 2004, se convierte en la primera empresa de servicios que recibe el primer premio a la "Empresa de Servicios" otorgado por la Cámara de Comercio de Gipuzkoa.

- 2006 obtiene la certificación CMMI2 a la calidad en los procesos de desarrollo de software.

- 2009, obtiene la certificación 27001 de seguridad.

- 2010, recibe la “Q” de ORO a la calidad en la gestión. Convirtiéndose en la primera empresa del sector fabricante de ERP en obtener la máxima distinción del Gobierno Vasco en el modelo de gestión según EFQM.

- 2012, Primera empresa de servicios de Gipuzkoa que obtiene el Premio Nueva Cultura de Empresa de ADEGI.

- 2019, obtiene el Sello “PYME innovadora” otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en reconocimiento del I+D de Spyro en desarrollo de producto.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Financiación e Inversión: las dos caras de la crisis económica del Covid-19, según Weemba.es Cómo puede ayudar la traducción jurada en la crisis de movilidad provocada por el coronavirus Schréder presenta su nueva solución de iluminación FLEXIA Más de 1.000 profesionales se reúnen para superar la crisis sanitaria del coronavirus Hair & Beauty, entre los centros de belleza que vuelven tras el parón del COVID19