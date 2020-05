Guinea Ecuatorial firma cinco primeros contratos históricos mineros Comunicae

lunes, 18 de mayo de 2020, 12:02 h (CET) El Ministerio de Minas e Hidrocarburos ha firmado los primeros 5 contratos de minería en la historia del país. Cinco contratos mineros se firmaron con tres compañías diferentes y seguir la conclusión de la primera ronda de licitación de minería del país el año pasado Los acuerdos incluyen un contrato de exploración de oro en Block (I) con Manhattan Mining Investment Co; Tres contratos de prospección con Magnolia Blue LTD en bloque (B) para bauxita y metales preciosos, bloque (k) para oro, y bloque (H) para oro, uranio, hierro, bauxita, metales básicos y minerales de Tierra raras; y finalmente un contrato de prospección con Shefa gold en bloques (N) y (O) para platino, paladio, plata, cromo, cobre, magnesio, fósforo, mineral de hierro y minerales relacionados.

"La minería es un contribuyente clave al crecimiento económico y la creación de empleos en África occidental y del sur, y realmente creemos que es hora de que Guinea Ecuatorial ingrese a la carrera y comience a desarrollar su potencial en minerales", declaró Gabriel Mbaga Obiang Lima, Ministro Titular de Minas e Hidrocarburos. "El desarrollo de esta industria es fundamental para la agenda de diversificación económica del gobierno y se espera que cree miles de empleos en el futuro", agregó.

A principios de este mes, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos (MMH) había publicado un nuevo marco regulatorio para las operaciones mineras en el país. El nuevo Reglamento se aplica a todas las actividades de exploración y explotación por parte de compañías extranjeras y locales que desean operar en la República de Guinea Ecuatorial. Se espera que los recién nombrados contratistas inicien actividades de exploración a la más temprana en la zona de Rio Muni, que es altamente prospectiva en minerales, como oro, diamantes, metales básicos, mineral de hierro y bauxita.

El movimiento, especialmente se alinea con la política de diversificación económica de Guinea Ecuatorial diseñada por el Gobierno después de su Segunda Conferencia Económica Nacional, y sigue la aprobación exitosa de la Ley de Minería por parte del Parlamento Nacional. Dada la fuerte dependencia de Guinea Ecuatorial en los hidrocarburos para apoyar su economía, la minería y los minerales se consideran un sector clave para diversificar la producción nacional, aumentar la generación de ingresos y crear empleos. Según el año continuo de la inversión 2020, por ejemplo, el MMH está promoviendo proyectos clave en la industria de la minería y mineral, incluido notablemente un área de minería industrial con una refinería de oro.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.