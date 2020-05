Empresa española desarrolla un sistema de Inteligencia Artificial para la detección temprana del COVID-19 Comunicae

lunes, 18 de mayo de 2020, 08:02 h (CET) Crambo, grupo empresarial tecnológico español, desarrolla una solución para la detección precoz del COVID-19 gracias a la medición por reconocimiento facial de la temperatura y otros parámetros clínicos, con los que pueden identificarse inmediatamente síntomas clave para la detección de los casos y dar la respuesta más adecuada siguiendo los protocolos de las autoridades sanitarias Healthcare Station es una innovadora solución tecnológica que mide con precisión la temperatura corporal del usuario (lleve o no mascarilla) que completa el diagnóstico con la realización de otras mediciones como altura y peso, así como la saturación del oxígeno en sangre y la frecuencia cardiaca gracias al uso de un pulsioxímetro.

Posee un diseño modular completamente móvil (lleva ruedas) y accesible gracias a su rampa y sus dimensiones homologadas, permitiendo su uso tanto en el interior de edificios como en exteriores. De ahí que su instalación resulte recomendada y de gran utilidad en zonas en las que exista un importante flujo de personas tales como organismos públicos, centros sanitarios, geriátricos, entidades bancarias, complejos empresariales…Es decir, donde es necesario colaborar en la vigilancia epidemiológica y detectar de manera precoz a personas que puedan tener sintomatología causada por coronavirus. Existen diferentes modelos de Healthcare Station adecuados a las necesidades de los diferentes espacios, por eso también resulta una solución muy recomendable para centros de trabajo, en los que los responsables de Recursos Humanos demandan soluciones que aseguren una incorporación al puesto con garantías y pueda servirles de herramienta preventiva de cara a posibles oleadas futuras.

Desde Crambo apuntan que “somos conscientes de que esta crisis de salud pública va a conllevar un cambio a nivel global en la vida de las personas y toda la sociedad tiene el reto de adaptarse a esta situación según las nuevas formas de convivencia. Por eso, resulta necesario buscar soluciones”. Así destacan que esta nueva coyuntura traerá consigo que las personas accedan a las instalaciones de una manera más escalonada a la tradicional para evitar aglomeraciones. “Estamos desarrollando una aplicación que contempla un sistema que pregunta a cada persona antes de ser convocada acerca de los posibles síntomas que pueda tener y así prevenir y filtrar más los accesos”.

El sistema Healthcare Station posee la ventaja de ser más intuitivo y ofrece la posibilidad de un trabajo ininterrumpido 24/7 convirtiendo en muy fluido, el proceso de acceso seguro a todo tipo de empresas o entidades que lo requieran. El sistema es automático para agilizar los accesos, pero también contempla la presencia en cada estación de personal con formación en enfermería, para complementar la información a las personas y clarificar las dudas que puedan tener. Adicionalmente, el sistema posee un mecanismo de seguridad para garantizar su funcionamiento sin solución de continuidad, en el caso de que hubiera algún fallo debido a cortes eléctricos o al mal funcionamiento puntual de algún elemento.

¿Cómo funciona?

El sistema de acceso a Healthcare Station es muy sencillo y requiere de escasos minutos para su completa realización.

- Acceso adaptado a la estación de medición de manera segura y rápida.

- Indicador de luz verde para el acceso.

- Desinfección de manos y medición de temperatura corporal (se lleve o no mascarilla). Además, se realizan otras mediciones como altura y peso, así como la saturación del oxígeno en sangre y frecuencia cardiaca (a través de un pulsioxímetro).

- En caso de que todos los valores sean normales aparecerá en pantalla un indicativo en verde que implica normalidad.

Si el sistema detecta sospecha de infección vírica, se aplicará un protocolo alineado con las directrices establecidas por la autoridad sanitaria para que, a partir de estos datos y utilizando un sistema de telemedicina que estaría preparado para conectar con personal sanitario, pueda interpretar los resultados de las mediciones y profundizar con cada persona de cara a proponer el protocolo de actuación en cada caso. Esto se hará siempre siguiendo los protocolos de vigilancia epidemiológica establecidos por las autoridades sanitarias.

Más información en: http://healthcarestation.eu/

