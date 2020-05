​Españoles confían en las criptomonedas mientras luchan contra el COVID-19 En usos no financieros, la tecnología blockchain (DLT), con la que fueron creadas las criptomonedas, podría servir también para aplanar la curva de contagios por COVID-19 en España Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 18 de mayo de 2020, 10:46 h (CET) La economía de España podría experimentar consecuencias negativas debido al impacto de la pandemia por COVID-19. No obstante, esto no ha sido impedimento para que los españoles y ciudadanos de otros países de Europa confíen cada vez más en las criptomonedas.



Una encuesta publicada por la sucursal de BitFlyer en Europa señaló que el 68% de los españoles confía que la criptomoneda seguirá existiendo dentro de la próxima década. Este porcentaje es un 2% mayor que el año pasado, según el estudio llamado “índice de criptoconfianza” que desde el 2019 se realiza a 1.000 personas por cada país encuestado.



Las regiones estudiadas fueron Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia y Noruega. Los resultados arrojaron que 1 de cada 9 personas de Europa consideran que Bitcoin será una moneda integrada en la sociedad.



De los países analizados, Italia es el que más confía en las criptomonedas, con un 72% en 2020 y un 68% en 2019. Le siguen Polonia y los Países Bajos en el segundo lugar, mientras que España ocupa el tercero.



Esta cifra concuerda con los resultados arrojados por el Centro para la Gobernanza del Cambio de la IE University de España (CGC) en febrero: un estimado de 7.5 millones de personas en España poseen criptomonedas.



Esta cifra representa un 16% de la población, calculada para ese entonces en 46.9 millones de habitantes. Además, el CGC indicó que un 80% de los ciudadanos ya conoce que son las criptomonedas.



La encuesta también reveló que un 60% de las personas que poseen Bitcoin y otras criptomonedas en España las han comprado con la finalidad de invertir y obtener ganancias. También, un 12% señaló que las utiliza como método de pago para sus compras, y un 27% le da ambos usos.



Este tipo de usuarios confía en que las criptomonedas son un mecanismo de inversión o un método de pago seguro, y para garantizar que eso se mantenga así utilizan monederos que almacenen sus criptomonedas con la mayor seguridad posible y que permitan intercambiarlas a comisiones bajas. Una de ellas es este Monedero Bitcoin en español que también funciona con otras criptomonedas.



De los poseedores de criptomonedas españoles, un 49% afirmó que confiaría en una criptomoneda que sea bien diseñada, eficiente y tenga un valor estable, sin importar si ha sido emitida por una empresa privada.



Además, en su mayoría (51%), quienes prefieren poseer criptoactivos en España serían personas entre los 18 y 34 años de edad, que anualmente perciban entre 100.000 y más de 500.000 euros al año.



Criptomonedas y COVID-19 En usos no financieros, la tecnología blockchain (DLT), con la que fueron creadas las criptomonedas, podría servir también para aplanar la curva de contagios por COVID-19 en España. En abril de este año, se dio a conocer una aplicación que está siendo desarrollada por investigadores de la Universidad de Salamanca y el Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial.



Esta aplicación combina DLT e Inteligencia Artificial (IA) con el fin de recopilar datos y predecir la evolución del COVID-19, así como predecir nuevas propagaciones en un futuro. Permite la creación de identidades digitales, con las que se podría garantizar que las personas cumplan con el distanciamiento social, reemplazando los certificados en papel que ha emitido el gobierno y permitiendo que los ciudadanos estén certificados digitalmente para su movilización.



