El aislamiento provocado por el confinamiento voluntario a causa del Covid-19 nos ha orillado a cuestionarnos sobre tópicos filosóficos de enorme profundidad, la libertad es, quizá, uno de los asuntos que sale a relucir inmediatamente.¿Hasta qué punto esa libertad de la que nos jactamos es en realidad una ficción?



¿Cómo ser verdaderamente libres en sociedades que lo controlan todo y en cualquier momento puede cambiar las reglas de juego?



¿Cómo construir una sociedad libre sin caer en los errores del pasado?



¿Cómo contribuir desde el arte para la conformación de entornos libertarios?



En fin, son varias las preguntas que salen al paso y que no podemos eludir si queremos capitalizar la experiencia la convulsión mundial generada por el Covid-19.



Atendiendo a este contexto y considerando que lo que hagamos o dejemos de hacer será histórico, me congratulé de la convocatoria que ha empezado a circular para la conformación de la Antología Electrónica Internacional “Sentimientos Libertarios”.



Por la pertinencia de su emisión y la urgencia de no quedar pasmados en medio de la crisis sistémica en la que estamos envuelta, te comparto dicha convocatoria, convencido de que la simple iniciativa en sí ya es una invitación para el análisis, la reflexión y la inspiración.



A continuación, los puntos medulares de la convocatoria, la cual puede ser consultada en la dirección electrónica: bit.ly/2WZSAjZ.



La Academia Nacional de Literatura, perteneciente a la Ilustre y Benemérita de la Patria, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Casas del Poeta, A. C., Sabersinfin.com, y la Casa Editorial Independiente, Manojo de Sueños, CONVOCAN:



“A escritores mexicanos y extranjeros sin límite de edad, a participar en La Antología Electrónica: “SENTIMIENTOS LIBERTARIOS”.



“Género: Ensayo, Crónica, Cuento corto, Poesía.



“Fecha de cierre: Domingo JUNIO 14 de 2020 a las 00.00 horario central de México. BASES:



“Podrán participar todas las obras originales e inéditas, escritas en español, en formato WORD, que no hayan sido premiadas en otros certámenes.



“El tema relacionado / ambientado en LOS SENTIMIENTOS DE LIBERTAD CONSECUENCIA de la CUARENTENA POR COVID19.



“El género de la obra es abierto (romántico, histórico, fantástico, aventuras, terror, policiaco, ciencia ficción, u otro).



“Tendrá una extensión máxima de 1500 palabras.Ç



“Se presentará en interlineado a DOBLE ESPACIO. Tipo de letra VERDANA de 12 puntos. Márgenes equidistantes de 2.5cm. de los bordes de la página.



“Cada autor podrá enviar máximo UN trabajo del cual se tomará en cuenta única y exclusivamente EL PRIMER ENVÍO, modificaciones y correcciones NO.



“Los trabajos deberán enviarse mediante por correo electrónico a estas direcciones electrónicas:



pieldeamapola@gmail.com y edithbarriosrodriguez@hotmail.com



“El día lunes 6 de JULIO de 2020 se dará a conocer la Antología Electrónica, “SENTIMIENTOS LIBERTARIOS”.



Como puedes ver, la visión que sustenta la convocatoria es oportuna por el momento histórico que estamos viviendo.



Entre más tiempo pase, más veremos la pertinencia de la obra que surja con motivo de dicha convocatoria.



Vale la pena que te brindes la oportunidad de participar en la invitación que hoy te comparto.



Nos vemos la próxima semana, hasta entonces.