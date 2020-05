Steve H. Hanke : India lidera el mundo en apagones de internet

El 23 de abril del 2020, el Prof. Dr. Steve H. Hanke (de la Universidad Johns Hopkins) dio una entrevista exclusiva para el corresponsal político de la BBC India, Sr. Zubair Ahmed.



Dicha conversación estuvo orientada en la situación actual de post pandemia, Covid-19.



La siguiente es una breve transcripción, reproducción de su conversación.



Prof. Dr. Steve H. Hanke: “Mi consejo comienza con algo que aprendí cuando prestaba mi servicio en el Consejo de Asesores Económicos del Presidente Ronald Reagan. James Baker era el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca en ese momento, y Baker hizo hincapié en la regla de 5P: la preparación previa evita el bajo rendimiento (“prior preparation prevents poor performance”).



Ya sea en los negocios o en el gobierno, la aceptación de las 5Ps permite sobrevivir en un mundo incierto y travieso. Específicamente, uno tiene que construir instituciones que tengan resiliencia (sobreponerse a momentos críticos y adaptarse) y la capacidad de absorción. Esto permite manejar las posibles desventajas y consecuencias negativas de la incertidumbre y las crisis. Esas instituciones también deberían construirse para ser ágiles, de modo que se pueda capturar la potencial ventaja asociada con la incertidumbre y las crisis. Como ejemplo de lo que tengo en mente, mira a Singapur. Desde su difícil nacimiento en 1965, Singapur se ha transformado de una isla pobre e infestada de malaria en una potencia financiera del primer mundo. Todo gracias a la visión de libre mercado y pequeño gobierno de Lee Kuan Yew y su aceptación de las 5Ps. Como resultado, hoy, Singapur es una de las principales economías de libre mercado del mundo con un gobierno pequeño, no corrupto y eficiente. No es sorprendente que Singapur haya podido absorber los golpes lanzados por el coronavirus mucho mejor que la mayoría de los países.



Con el inicio del coronavirus, el mundo se vio envuelto en la mayor crisis que ha enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. Y, con cada crisis, grande o pequeña, siempre hay una protesta pública abrumadora para que el gobierno haga algo. No importa si las políticas y acciones del gobierno causaron la crisis en primer lugar o si los gobiernos no pudieron mitigar los daños generados por la crisis; la respuesta es siempre la misma: necesitamos ampliar el alcance y la escala del gobierno. Las expansiones toman muchas formas, pero todas resultan en un aumento en el ejercicio del poder del gobierno sobre la sociedad y la economía. Estas "apropiaciones de poder" a menudo permanecen mucho después de que la crisis haya pasado. De hecho, cada crisis conlleva un trinquete que aumenta el alcance y la escala del poder del estado. Entonces, con cada crisis desde la Primera Guerra Mundial, hemos visto aumentos masivos en la politización de la vida. Hay una tendencia generalizada a hacer todas las preguntas, preguntas políticas, todas las cuestiones políticas, todos los valores, valores políticos y todas las decisiones políticas.



Friedrich Hayek, el premiado Nobel en ciencias económicas, señaló el problema a largo plazo que vendrá con el nuevo orden mundial. Como dijo Hayek: "Las emergencias siempre han sido el pretexto con el que se han erosionado las salvaguardas de la libertad individual". Basta con mirar a India, donde Modi, incluso antes de la crisis del coronavirus, mostró una propensión a tomar el poder. Y ahora con el coronavirus, Modi hace una captura de prensa en la que instruye a los medios a publicar "historias inspiradoras y positivas" sobre cómo el gobierno está manejando la crisis. Y, hablando de las tomas de poder de Modi, ¿qué hay de sus apagones? Gracias a Narendra Modi, India lidera el mundo en apagones de internet. Esto en cuanto a la libertad de expresión.”



Sobre la Organización Mundial de la Salud el Prof. Dr. STEVE H. HANKE, compartió su análisis: “Bueno, tu pregunta es un poco exagerada. El presidente Trump no ha atribuido toda la culpa de la propagación del coronavirus a la OMS. Su posición es que la OMS ha manejado totalmente mal la pandemia y ha actuado como el portavoz del Partido Comunista Chino. Está bastante claro que el Dr. Tedros y la OMS han puesto complacer a los comunistas en Beijing por encima de la misión de salud pública declarada por la OMS. La OMS es solo otra burocracia internacional muy politizada e hinchada. La OMS debería estar suspendida y puesta en un museo hace mucho tiempo…”