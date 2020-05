​¿Para qué más? Se ha ido Anguita; nos queda Julio, de profesión maestro de escuela, comunista de sangre anarquista, de la estirpe machadiana que siempre quiso ser pueblo llano Armando B. Ginés

lunes, 18 de mayo de 2020, 08:26 h (CET) Fue alcalde, fue diputado; se jubiló y solo quiso ser jubilado renunciando a las prebendas de exparlamentario. Como Gerardo Iglesias, exsecretario general del PCE, que volvió a la mina, su oficio, y se retiró por enfermedad.



Todos los políticos no son iguales. Miren los currículos, los de verdad, en los que figuran los servicios prestados al gran capital: Aznar, Felipe González, Esperanza Aguirre, Acebes, Solbes, Atutxa, Narcís Serra, Martín Villa, Pujol. Por desgracia para la gente del común, la lista inmunda sigue y seguirá. Definitivamente, todos los políticos no son iguales.

Se puede discrepar de las ideas de Julio Anguita; aciertos y errores que nunca traicionaron el saber dónde estaba, lo que era y a quienes representaba: estaba con su clase, era trabajador y representaba a la clase trabajadora.



Con su pensión de maestro, su coche, su ordenador, su bar de barrio a la vuelta de la esquina, su capacidad para seguir pensando críticamente en el presente y en el futuro sin faltar al respeto a nadie... Gestionando el pasado -la muerte de su hijo Julio en la guerra de Irak por un misil USA- con la dignidad de la procesión que llora por dentro... Marcando estilo; siendo genuinamente Julio Anguita, mejor solo Julio, Julio a secas como el dolor entrañable y silencioso que se tiene a un hermano mayor que se ausenta para siempre, a un compañero de la misma clase, de la que vive de su propio esfuerzo.



Lo suficiente es bastante para vivir en paz consigo mismo ¿Para qué más?











