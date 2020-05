​¿El racismo desencadenará un restablecimiento en las relaciones entre China y África? ​Pero África necesita enfrentarse a China en el tema del racismo Niranjan Marjani

viernes, 15 de mayo de 2020, 10:47 h (CET) En el momento en que el mundo enfrenta el desafío común de COVID-19, surgen varios desafíos dentro de esta crisis. El racismo es uno de esos temas que se destaca debido a la crisis de COVID-19, pero es uno de esos desafíos que se extiende más allá de esta crisis inmediata. Las relaciones entre China y África están experimentando el mismo fenómeno en el que se han expuesto las fallas como resultado del manejo de la crisis COVID-19. Si bien las relaciones entre China y África han experimentado fricciones debido a la inversión de China en proyectos de infraestructura en África, la cuestión del racismo podría ser un factor importante para iniciar el restablecimiento de las relaciones entre China y África.



Ciudadanos africanos en China acusaron a las autoridades chinas de racism Alrededor de 16,000 ciudadanos africanos viven en la ciudad de Guangzhou en la provincia china de Guangdong. Después del brote de COVID-19, los africanos que viven en China, especialmente en Guangzhou, han acusado a las autoridades chinas de discriminación. Se han reportado en Guangzhou varios incidentes como pruebas obligatorias de africanos, desalojo de hogares, envío a cuarentenas sin verificar el historial de viajes, etc. Este trato de los africanos por parte de los chinos ha resultado en una fuerte respuesta de los países africanos en los que se convocó a embajadores chinos y se presentaron protestas. La cuestión del racismo presenta desafíos en diferentes niveles. El racismo en cualquier forma tiene que ser inaceptable, pero con referencia a COVID-19, es importante enfrentar esta crisis de manera unida. El enfoque discriminatorio hace que el desafío de COVID-19 sea más difícil. Además, los incidentes de discriminación probablemente tendrían un impacto más allá de la crisis actual.



¿Afectará las relaciones entre China y África? El tema de la discriminación racial debe considerarse como un evento importante en una serie de incidentes entre China y África que han causado fricciones entre los dos. El alcance de China a África a través de proyectos de la Iniciativa de Cinturones y Carreteras ha sido motivo de preocupación para varios países africanos durante mucho tiempo. Es importante considerar las inversiones de China en África y la razón del disgusto de los países africanos por lo mismo. China es el mayor socio económico de África. El compromiso de China con África ha sido principalmente en proyectos de comercio e infraestructura. En ambas áreas, la participación de China es mayor que la de otros países. China ha pasado de ser un pequeño inversor a un importante socio económico de África en un período de dos décadas. China ha desembolsado más de $ 143 mil millones en préstamos a países africanos.



Sin embargo, los préstamos de China para proyectos de infraestructura se han convertido en una trampa de la deuda para la mayoría de los países africanos. Mediante el financiamiento de proyectos de infraestructura, China ha aumentado su alcance en África. La diplomacia de la trampa de la deuda ha aumentado el riesgo de que China se haga cargo de establecimientos de infraestructura clave en África. Esta tendencia se ha observado anteriormente en el caso del puerto Gwadar de Pakistán y el puerto Hambantota de Sri Lanka. El puerto de Mombasa en Kenia también está bajo el riesgo de que China lo tome, ya que la carga de la deuda sobre Kenia está aumentando. Del mismo modo, la deuda de China con Djibouti ha provocado que el primero establezca una base militar en el segundo.



Si bien muchos países africanos han aceptado préstamos de China, Tanzania ha mostrado cierta resistencia contra esta tendencia. Recientemente, Tanzania canceló un préstamo de $ 10 mil millones de China declarando que los términos del préstamo son inaceptables.



Con respecto a China, los incidentes contra los ciudadanos africanos son una adición a los problemas ya crecientes con respecto a África y en general. China ha estado enfrentando una reacción violenta del mundo desde el brote del COVID-19. China ha sido acusada de ocultar primero el brote y luego de no tomar medidas preventivas para detener la propagación. También China ha rechazado los cargos de que el coronavirus se originó allí. Sin embargo, el mayor revés para la diplomacia de China han sido los kits y equipos médicos defectuosos. China había proporcionado ayuda médica a varios países. Sin embargo, la mayoría de los países devolvieron la mayor parte del equipo, ya que se encontró defectuoso. Los intentos de China hacia gestos de buena voluntad durante la crisis de COVID-19 no han funcionado a su favor. Existe la sensación de que la mayoría de los países quieren que China rinda cuentas por esta crisis.



Como resultado de COVID-19, las unidades de fabricación y las cadenas de suministro de China se han visto afectadas. Esto se ha reflejado en que el comercio de China con África cayó un 14% en el primer trimestre de 2020.



Ha habido inquietud en las relaciones entre China y África durante mucho tiempo. El racismo no debe ser visto como un problema independiente en las relaciones entre China y África. La diplomacia de la trampa de la deuda ha sido un problema importante y la excesiva dependencia de África de China como socio económico ha tenido sus desventajas.



Ha habido inquietud en las relaciones entre China y África durante mucho tiempo. El racismo no debe ser visto como un problema independiente en las relaciones entre China y África. La diplomacia de la trampa de la deuda ha sido un problema importante y la excesiva dependencia de África de China como socio económico ha tenido sus desventajas.

Pero África necesita enfrentarse a China en el tema del racismo. También África necesita comprometerse más con otros países para reducir la dependencia de China. Las líneas de falla en las relaciones entre China y África han existido antes, pero el racismo podría ser el desencadenante que África necesitaba para restablecer sus relaciones con China, que no solo abordaría sus asuntos financieros e infraestructurales, sino más importante aún su dignidad.

