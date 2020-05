La pandemia que sufrimos está sirviendo para poner negro sobre blanco y a cara descubierta la forma de actuar de todos en general y la del gobierno en particular.



En repetidas ocasiones he manifestado mi desilusión e indignación con el sistema educativo existente en España.



Desde que tenemos democracia la educación ha ido de mal en peor. Ha desaparecido disciplinas importantísimas en la que se valoraban la ética y moral, la responsabilidad y el esfuerzo por un trabajo bien hecho, la constancia etc.. La pandemia que sufrimos está sirviendo para poner negro sobre blanco y a cara descubierta la forma de actuar de todos en general y la del gobierno en particular. La solidaridad que han y están demostrando los primeros, priorizando la salud y bienestar de todos y los segundos, preocupados por permanecer en su sillón correspondiente a costa de lo que sea, llámese salud, llámese economía. Por supuesto la educación pasa a segundo o tercer plano, mientras más inculto un país más fácil de manipular.



Con esto del confinamiento y suspensión de clases presenciales, la Ministra del ramo no ha tenido otra mejor forma de quitarse el problema de encima que disponiendo un aprobado general a todos los alumnos, independientemente si son estudiosos o flojos de solemnidad. ¡Ala, una nota de 6 para todo el mundo y todos contentos! ¿Pensará de verdad que eso es lo justo? No sé si tendrá hijos en edad escolar, pero si los tuviera y fuesen buenos estudiantes ¿Aceptaría tan alegremente esa decisión? Como nación se nos debería caer la cara de vergüenza. Se castiga el esfuerzo y se premia la vagancia. Estamos en los últimos puestos del informe Pisa (Programa Internacional para la Evaluación de Alumnos), este se lleva a cabo cada tres años a estudiantes de 15 años. En el 2015 participaron 72 países y más de medio millón de jóvenes. El informe revisa tres áreas de competencias: Lectura y comprensión, Matemáticas y Ciencias Naturales con el fin de comprobar los conocimientos, las aptitudes y las competencias que son relevantes para el bien estar social, personal y económico, midiendo la capacidad de los alumnos para entender y resolver problemas auténticos a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos en cada una de las áreas competentes. Los alumnos españoles han bajado 4,5 puntos en matemática y hasta 9,5 puntos en ciencias en las pruebas realizadas en 2018 con respecto a las realizadas en 2015, situándose por debajo de la media de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en el primer estudio tras implantarse la LOMCE en cuarto de la ESO. No me extraña nada, ya que llevamos más de 40 años de deseducación. ¿Y se sorprenden ustedes de que haya tanto irresponsable suelto? Tantas personas que solo piensen en tomar cervezas en las terrazas, hacer botellones y llenar parques y jardines haciendo deporte los que antes no lo hacían, en el primer momento que han dejado salir unas horas del enclaustramiento, sin pensar en el peligro de contagio que generan. Seguro que esas gentes no lo hacen con mala intención, solo que desde su más tierna infancia no les han enseñado ni exigido la responsabilidad correspondiente a cada edad, ni ningún tipo de pensamiento inteligente hacia el bien común. Todo eso incluye la constancia en el trabajo, el esfuerzo personal, una educación en valores morales etc., adecuando todo ello, como es lógico, a la edad del alumno.



Volviendo al curso actual, por las circunstancias del confinamiento, en otros países han actuado de forma más justa e inteligente, han considerado los dos trimestres anteriores y personalizando a cada alumno, junto con los trabajos on line que están llevando a cabo y el comportamiento y conocimiento del profesor durante el curso de cada uno de ellos, recibirán una nota acorde a todos esos parámetros. Esa forma de actuación la considero mucho más correcta y justa, claro, ello conlleva trabajo y esfuerzo por parte de los profesores, cosa que al parecer no lo debe percibir de la misma manera la Ministra de Educación española, ella sabrá por qué. Aunque pienso, sería bueno que lo explicase para que todos los ciudadanos que le pagamos el sueldo nos enterásemos de la tramoya oculta que se traen entre manos este gobierno.