Nace Kenjo, una plataforma para ayudar a las PYMES a implementar el teletrabajo

jueves, 14 de mayo de 2020, 17:06 h (CET) Gracias a ella, las empresas simplifican y optimizan la gestión de los RR.HH. acelerando el acceso a la innovación y transformación digital. La compañía alemana prevé expandir su negocio en el mercado español tras cerrar una ronda de financiación de 1,7 millones de euros La aceleración del teletrabajo y el importante papel de las tecnologías en la sociedad actual vaticinan un panorama laboral diferente al que se conocía. Precisamente con ese propósito surge Kenjo, una plataforma para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a implementar el teletrabajo en el mundo post-Covid19.

En palabras de David Padilla, CEO de Kenjo, “gracias a esta plataforma, las empresas simplifican y optimizan su gestión de recursos humanos ofreciendo asistencia y seguimiento del rendimiento, estableciendo objetivos y flujos de trabajo que tienen el poder de acelerar el acceso a la innovación y transformación digital”.

Con sede en Berlín y Madrid, Kenjo acaba de recaudar 1,7 millones de euros en su nueva ronda de financiación. En esta operación han participado dos de los principales emprendedores europeos: Julian Teicke, CEO de Wefox Group, y Maximilian Tayenthal, cofundador y CFO de N26. Ambos, directivos de empresas unicornio a nivel europeo, identificaron una oportunidad en el mercado para una plataforma de Recursos Humanos centrada en los empleados.

La tecnología de Kenjo ha sido diseñada pensando en los trabajadores millennials. Hasta el momento, los proveedores tradicionales de software de Recursos Humanos están centrados en la organización de los procesos, careciendo de la flexibilidad que demanda una fuerza laboral dinámica que cambia constantemente.

Esta plataforma que ofrece una gestión integral de los recursos humanos permite que los equipos trabajen de forma remota, permanezcan conectados con sus organizaciones y, lo que es más importante, posibilita un control práctico sobre el desarrollo personal y profesional del trabajador sin importar en qué parte del mundo se encuentra.

"El futuro de los negocios ha cambiado y el desafío será que las compañías se adapten a esta nueva normalidad, por lo que Kenjo está perfectamente preparada para ayudar a los directores de RR. HH. a hacer la transición hacia esta nueva forma de trabajo. Si las compañías no se preparan para el cambio en los patrones de trabajo de los empleados, sufrirán las consecuencias de no adaptarse al ritmo adecuado", añade Padilla.

La importancia del teletrabajo en las pymes

Según el Banco Mundial, las PYME representan la mayoría de las empresas en todo el mundo y son importantes contribuyentes a la creación de empleo y al desarrollo económico mundial. Las PYME suponen alrededor del 90% del tejido empresarial y más del 50% del empleo a nivel mundial. Este gran número de empresas con una clara necesidad en la transformación en la gestión de empleados avala el modelo de negocio que persigue Kenjo.

Julian Teicke, CEO de Wefox Group y uno de los inversores, considera que existe "un cambio sin precedentes en todo el mundo a medida que las empresas y la sociedad se ven gravemente afectadas por la propagación del coronavirus, para el que muchas organizaciones simplemente no estaban preparadas".

“Incluso antes de que llegará el coronavirus, ya se sabía que el futuro de los negocios cambiaría a medida que más personas demandaran trabajar de forma remota. Además, con las nuevas generaciones que crecen con la tecnología al alcance de la mano, parecía lógico que esta evolución estuviera ocurriendo; sin embargo, el coronavirus ha forzado este cambio casi de la noche a la mañana ", concluye Teicke.

