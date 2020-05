​Poblanos lanzan canción para evitar contagio por Covid-19 La canción invita a atender las llamadas de prevención sanitaria y es un canto de optimismo Abel Pérez Rojas

jueves, 14 de mayo de 2020, 09:52 h (CET) Hace unos días se lanzó en redes sociales la canción Antivirus, compuesta por: Abel Pérez Rojas, Mino D´Blanc y Víctor Mendoza.



La Pilla Gómez, quien es muy reconocida por su maravillosa forma de interpretar la música vernácula y el folclore latinoamericano, ahora sorprende al público al incursionar con esta canción en el género latin pop.



La canción aborda que las muestras afectivas se pueden externar a distancia sin perder su fortaleza, así como la pertinencia de seguir las recomendaciones sanitarias a fin de contribuir en las medidas que se han adoptado mundialmente para hacer frente al coronavirus.



Además de tener un carácter orientador, la canción transmite esperanza de que todo se resolverá para bien de todos.

Los creadores de la melodía esperan que Antivirus contribuya a generar consciencia entre la población sobre el comportamiento responsable, así como una forma de hacer patente el talento colaborativo poblano en estos momentos de crisis.



Cabe destacar que tanto la canción como el video son una producción de Sabersinfin.com.

