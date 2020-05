Dricloud explica cómo gestionar una consulta médica de forma digital Comunicae

miércoles, 13 de mayo de 2020, 17:34 h (CET) La situación sanitaria actual provocada por la COVID-19 ha generado que las consultas médicas están teniendo que reinventarse y sacar partido a la salud digital Existen muchísimas herramientas disponibles para la gestión de las consultas, pero "la situación que tienen los médicos para sacar adelante sus consultas privadas es muy seria y esto es muy grave, porque nos damos cuenta de que muchos clientes se están aventurando a la apertura de su clínica privada y se meten en verdaderos problemas por falta de conocimientos de gestión empresarial, por falta de conocimientos de marketing, etc.", comenta Lourdes Álvarez, CEO de Dricloud.

Ante esto, es importante puntualizar que antes de lanzarse al uso de cualquier herramienta de gestión médica digital, hay que tener una formación y unos conocimientos previos para desarrollar el trabajo de una forma óptima.

Para ello, Lourdes Álvarez participará en el II Congreso Virtual Transforma Tu Consulta, que tendrá lugar del 25 al 27 de mayo y en el que se darán todas las claves sobre salud digital.

La importancia de la normativa

Uno de los puntos con más peso es el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que entró en vigor en 2018. "Hoy en día aún nos encontramos con clínicas que tienen las historias clínicas en papel, o que intentan gestionar los datos en salud de los pacientes y los gestionan con una simple tabla de excel. Tienen que saber que es ilegal", afirma Lourdes.

A esto añade que "el nuevo Reglamento de Protección de Datos es muy estricto, y especialmente con los datos de salud. Todas las clínicas, los consultorios y los médicos autónomos de la Unión Europea tienen que acogerse al nuevo reglamento y si no lo cumplen se van a exponer a multas de hasta 20 millones de euros’.

La relación entre doctor y paciente

La CEO de Dricloud confiesa que "esta relación es muy importante en la práctica médica. Una relación sólida entre médico y paciente consigue que tengas esa información frecuente sobre la enfermedad de tu paciente y por tanto, vas a darle una mejor atención médica. Las herramientas de gestión médica ofrecen una serie de funcionalidades que van a ayudar a que los profesionales sanitarios se sitúen más cerca de los pacientes".

Por último, Lourdes Álvarez es clara sobre el futuro de la salud digital y comenta que "casi todas las clínicas están usando ya esa palanca de los servicios digitales y de la nube. Es una carrera que ya ha empezado y los médicos y las clínicas que no entren se van a quedar fuera del mercado".

