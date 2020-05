Qustodio señala 5 aspectos clave que han transformado la forma en la que los usuarios acceden a Internet Comunicae

miércoles, 13 de mayo de 2020, 14:22 h (CET) Solo 3 de cada 10 españoles aseguraban en 2019 contar con competencias digitales por encima del nivel básico, según el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales. Durante la primera semana del estado de alarma, en España el tráfico de Internet creció un 80%. El uso de Zoom y de Hangouts ha aumentado más de un 4.000% y un 2.500%, respectivamente, entre el 9 de marzo y el 13 de abril. Por su parte, el servicio de comida a domicilio ha crecido entre el 40% y el 50% por el confinamiento En un momento en el que cientos de millones de personas de todo el mundo se han visto encerrados en sus domicilios, parejas y familias separadas, niños 24/7 en casa, pacientes asilados en hospitales, salones de casa convertidos en escuelas, parque de juegos u oficinas improvisadas, la tecnología ha jugado un papel fundamental en la vida de todos ellos para mantenerlos en casa, pero más conectados que nunca. De hecho, durante la primera semana del estado de alarma en España el tráfico de Internet creció un 80%, según los datos compartidos por el presidente del Gobierno.

Sin embargo, no solo la oferta online se ha visto obligada a reinventarse a una velocidad de vértigo para cubrir las nuevas demandas y necesidades de los cibernautas, también los propios usuarios. Desde niños que han tenido que aprender a levantar la mano para preguntar al profesor en una plataforma educativa hasta personas mayores que han aprendido a hacer videollamadas para poder ver a sus seres queridos. Conocimientos necesarios ya que en 2019 cerca de la mitad de los españoles seguía careciendo de las competencias digitales básicas y solo un 32% contaba con competencias digitales por encima de ese nivel, según el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) elaborado por la Comisión Europea.

Conscientes de esta transformación y coincidiendo con el Día Mundial de Internet (17 de mayo), desde Qustodio, plataforma líder en seguridad y bienestar digital para familias, señalan 5 aspectos clave que han transformado la forma en la que los usuarios acceden a Internet.

- Un personal trainer para cada grupo muscular. De usar el buscador para acceder a un comparador de tarifas de gimnasios cerca del barrio al que inscribirse, a entrenar varias veces al día con diferentes profesionales del mundo del deporte a través de vídeos y rutinas compartidas de forma gratuita, en directo y sin salir del salón. Y es que los vídeos de entrenamiento online se han convertido en la principal ayuda para mantenerse en forma en estos momentos, sin necesidad de mancuernas, solo con botellas de agua o cartones de leche. De hecho, un 44% confiesa que seguirá con los entrenamientos telemáticos cuando pueda abandonar su hogar porque así ahorran tiempo en desplazamientos y lo pueden compaginar mejor con las tareas de casa, según un estudio realizado por MAMIfit.

- "Lo quiero, pero a domicilio". Desde que se decretó el estado de alarma son muchos los restaurantes y establecimientos que siguen operando a través del servicio de delivery y muchos los usuarios que han aprendido a pedir comida a domicilio y salir de la cocina por un día. Esto ha provocado un aumento de entre el 40% y el 50% de los pedidos realizados a través del servicio a domicilio, según datos de Just Eat.

- "Este sábado… ¡vídeocañas!" Porque a los españoles les gusta verse las caras aunque sea a través de las pantallas, ya sea para tomar unas cañas con los amigos o para ver a los nietos. Tal es así que el uso de Zoom y de Hangouts ha aumentado más de un 4.000% y un 2.500%, respectivamente, entre el 9 de marzo y el 13 de abril. Skype y las videollamadas de WhatsApp tampoco se quedan atrás, ya que su uso se ha multiplicado por 8 y por 4 respectivamente, según cifras de Vodafone.

- De profesores analógicos a expertos digitales. Los docentes se han tenido que reinventar y adaptar sus metodologías apoyándose en recursos digitales, como intranets y plataformas educativas, que les eran desconocidos hace unos meses. Las tutorías, además, han pasado a ser videoconferencias, lo que ha provocado que muchos profesores vean aumentada su jornada al tener que añadir a ella horas de formación digital.

- Directos en Instagram y #challenge en Tik Tok. Es una realidad, las redes sociales están triunfando más que nunca con el confinamiento. Son muchos usuarios de todas las edades los que se han sumado a los retos y los bailes en Tik Tok, así como a realizar o seguir directos en Instagram, sin olvidar los nuevos stickers que se han creado para dar las gracias o pedir comida a domicilio.

Tos los expertos auguran que lo aprendido durante este tiempo no desaparecerá, igual que algunas costumbres. Para Eduardo Cruz, CEO y co-fundador de Qustodio, “estamos más digitalizados que nunca. Si comparamos la situación con hace solo 5 meses, la diferencia es abismal. Esta crisis sanitaria ha transformado la relación que tenemos con la tecnología, haciéndola más necesaria que nunca, pero también convirtiendo en esencial a necesidad de conocerla bien y garantizar el Bienestar Digital de los usuarios, desde los más pequeños a los más mayores”.

