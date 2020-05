El IED apuesta por la formación a medida a empresas para afrontar los nuevos escenarios post-COVID-19 Comunicae

miércoles, 13 de mayo de 2020, 14:02 h (CET) El nuevo contexto reta a las empresas e instituciones a redefinirse y el diseño emerge como una herramienta clave para fomentar la innovación. Future Innovation Tailor-Made School (FITS) es la primera escuela compartida entre Madrid y Barcelona de formación personalizada y a medida El IED Escuela Superior de Diseño presenta Future Innovation Tailor-Made School (FITS), una escuela de formación a medida con más de 40 profesionales que ejercen de docentes para empresas, instituciones y universidades en un proceso de transformación a través del diseño. Con el nuevo contexto post-Covid-19, que afectará a diferentes sectores de la sociedad, el diseño emerge como herramienta clave para generar innovación, respondiendo a las nuevas necesidades, concibiendo maneras alternativas de liderazgo y reformulando servicios, productos o estrategias.

FITS incorpora metodologías creativas e innovadoras para dar respuesta a las nuevas realidades educativas y a los retos culturales, sociales, políticos y tecnológicos del mundo globalizado en una época de importantes transformaciones. Ideada para dar solución a la necesidad de las organizaciones en constante actualización, es la primera escuela compartida entre las sedes de Madrid y Barcelona, dinamizando así, el cambiante y competitivo entorno empresarial. Las áreas sobre las que trabaja son las mismas que ofrece el IED: Moda, Diseño, Visual Communication y Management Creativo. FITS trata sectores tan diferentes como el retail, la moda, la sanidad, el diseño de transportes, el food design, la comunicación de marca, o los seguros y ha desarrollado proyectos en ámbito nacional e internacional como Colombia, Brasil o China.

En este tipo de formación los docentes adquieren un papel todavía más destacado, y especialmente en épocas de grandes cambios como la que habrá que afrontar y aprender a gestionar en la futura etapa post-Covid-19. Sergi Freixes, investigador, diseñador gráfico y socio de Biscuits Barcelona, docente especializado en el área de food design, considera que en la denominada nueva normalidad será fundamental “innovar y experimentar con rigor científico con nuevos materiales biodegradables para crear envases, utensilios, uniformes y productos esterilizados y antibacterianos”. Para Freixes, la prevención de riesgos y el cambio de hábitos hacia compras inteligentes “first in, first out” serán algunos de los aspectos esenciales en un sector que deberá apoyarse en el diseño para establecer una relación afectiva y duradera entre consumidor y producto.

Raúl Escudero, arquitecto Director de Proyectos en 3G y especialista del ámbito de retail, apuesta por la creación de espacios que amplíen las medidas de seguridad en sus instalaciones de ventilación y climatización, materiales antibacterianos, sensores vinculados a IoT… todo ello sin olvidar que el retail avanza hacia un modelo de tiendas autónomas en las que el consumidor interaccionará en espacios táctiles y de realidad aumentada.

Para Marc Guitart, diseñador de negocios y fundador de brandcelona y blandlond, centrado en el ámbito del branding y la comunicación, considera que, en el momento presente, “la importancia de configurar una buena identidad corporativa será un elemento primordial para obtener relevancia en el mercado actual”. “Cualquier disciplina de diseño debe ofrecer una amplia base de conocimiento para afrontar correctamente las interpretaciones de un mercado que evoluciona a un ritmo altísimo y que permita formular nuevas ideas y soluciones. Todo un reto que ya trabajamos como profesionales y docentes en el IED.”

Guido Charosky, cofundador de Drop-Innovation, y consultor en innovación y diseño, la industria sanitaria toma en el momento actual una relevancia todavía más destacada. En palabras del docente de FITS, “el diseño de servicios y de la experiencia del usuario son fundamentales en este ámbito. Debemos conocer muy bien y (re)diseñar el journey del paciente y del profesional sanitario, y sus procesos para poder repensar el modelo de asistencia sanitaria online”. Se trata de una gran oportunidad para optimizar recursos, mejorando experiencias y ganando en eficiencia.

Con estas premisas, FITS crea con sus interlocutores programas personalizados que resuelven sus retos profesionales mediante procesos de generación de innovación. Para ello, aporta soluciones de diseño aplicado con el objetivo de conseguir resultados tailor-made. Se trata de una experiencia formativa que implica, en todo el proceso, a los miembros de la organización en la definición del programa. La riqueza de los programas recae en los diferentes formatos, pudiendo ser presenciales, online, blended, one-to-one, workshops o viajes. El equipo docente está compuesto por más de 40 profesionales en activo que comparten el conocimiento adquirido a lo largo de sus carreras.

Mejorar aspectos de eficiencia operativa, procesos de I+D, transformación digital o el rediseño de sus estrategias de sostenibilidad, son algunos de los retos que afronta FITS junto con las organizaciones. Durante la formación, se realiza un acompañamiento en los procesos de transformación empresarial con metodologías creativas como el Design Thinking o System Thinking, que permiten lograr la ventaja estratégica que se precisa. También se investigan las competencias tecnológicas-digitales, analizan las tendencias del sector para adaptar los contenidos, evalúan nuevos modelos de negocio o plantean nuevas formas de liderazgo creativo, entre otros.

“Nunca hemos sido una escuela al uso y con FITS queremos desdibujar la línea entre consultoría y curso de formación aplicada, con propuestas diferentes y personalizadas para cada uno de los programas”, explica Sara Balestri, responsable de FITS Barcelona, sobre la motivación de esta nueva escuela formativa. “Era una necesidad que debíamos solventar, cada vez había más empresas interesadas en nuestro modelo de formación basado en el Challenge-Based Learning”, afirma.

