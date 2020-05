Cov-Cam, la gran aportación de Cryosense para frenar la propagación de coronavirus Comunicae

miércoles, 13 de mayo de 2020, 13:38 h (CET) Las cámaras termográficas de estos equipos es clave para detectar posibles positivos y así proteger al personal del negocio y al resto de clientes, según apuntan los profesionales de Cryosense, responsables de su creación La seguridad es uno de los aspectos más importantes en estos tiempos en que la población de gran parte del mundo se encuentra en confinamiento en busca de frenar la pandemia de coronavirus.

Medición precisa de la temperatura corporal a la entrada

Muchas empresas han visto mermada su actividad debido a las medidas de restricciones de movilidad establecidas por los distintos gobiernos, por lo que, ante la reapertura que se va a realizar en las próximas semanas y el regreso a la actividad normal, es imprescindible implementar distintas medidas para frenar los contagios y evitar, en la medida de lo posible, un nuevo repunte que pueda complicar la capacidad del sistema sanitario.

Precisamente, para este cometido, cryosense.com ha lanzado la Cov-Cam, una herramienta con la que se puede medir la temperatura de las personas que se sitúen frente a su cámara, suponiendo una herramienta de prevención de esta enfermedad.

La sensación de seguridad será un valor diferenciador de los negocios frente a la competencia, ya que será fundamental tener las máximas garantías de higiene en esta denominada “nueva normalidad”.

Cómo funciona la Cov-Cam

La combinación de una pantalla gráfica de última generación y sus cámaras termográficas son la forma más eficaz de verificar que no hay riesgo de contagio entre las personas que intenten acceder al establecimiento de quienes decidan instalar este dispositivo en su negocio.

El equipo de la Cov-Cam consta de distintas piezas que posibilitan la contención de la pandemia en los distintos negocios que buscan recuperar su actividad: un sensor de temperatura corporal, un reconocimiento facial, un marcador de temperatura de display o los marcadores de información de distintos parámetros son los que conforman la sofisticada Cov-Cam.

Se trata, al fin y al cabo, de una forma muy eficaz de mantener los ingresos necesarios para la supervivencia de la empresa.

En las primeras semanas desde su puesta a disposición en el mercado, han sido ya muchas compañías las que han apostado por esta tecnología para tratar de mantener su negocio: tiendas, farmacias, hoteles, bares u oficinas son algunos de los ejemplos de establecimientos que han instalado la Cov Cam para garantizar que todos aquellos que accedan a sus instalaciones no disponen de síntomas de Covid-19.

Cryosense, una firma que ha arrasado en el mercado de las cabinas de criosauna con equipos de última generación, contribuye ahora a la lucha por acabar con la propagación del coronavirus, intentando acabar con esta amenaza que sigue amenazando a la población.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.