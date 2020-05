La importancia de seguir rutinas en confinamiento explicado por Perspectivamente Comunicae

miércoles, 13 de mayo de 2020, 12:54 h (CET) Desde el proyecto PerspectivaMente.com conocen de sobra la importancia de mantener rutinas en momentos críticos Desde el proyecto PerspectivaMente.com conocen de sobra la importancia de mantener rutinas en momentos críticos. Vanesa Ortega, la directora del proyecto, ha comprendido que establecer rutinas en su día a día es vital para su autocuidado. Convive con depresión trastorno de ansiedad generalizada y TDAH y tener sus propias rutinas ha hecho que pueda mejorar poco a poco.

"Cuando comenzó la cuarentena muchas de las familias con las que trabajo y a las que formo en Academia INANP tenían problemas para mantener rutinas con sus hijos en casa". Así, desde PerspectivaMente comenzaron a trabajar en una guía que permitiese a las familias trabajar en su rutina durante estos momentos de confinamiento por el COVID19.

Sin embargo, mantener rutinas no solo es esencial para las familias con las que la especialista trabaja. Ella misma necesitaba tener sus propias rutinas para planificar mejor su día a día y desarrollar actividades que le ayudarán a cuidarse y ser flexible consigo misma en estos tiempos. "Necesitamos tener una guía y tener claro cómo vamos a estructurar nuestros días. Ser flexible es vital, pero también mantener ciertos horarios", explica.

Más de 200 personas se han beneficiado ya de la guía para mantener rutinas en períodos de cuarentena que ofrecen en PerspectivaMente.com. El proyecto, enmarcado en la Asociación por la Innovación en Salud Mental y Educación, ha desarrollado además tres guías diferentes: para familias, adultos y profesionales.

"Para nosotras era importante ofrecer este recurso a familias, y por ello, además, realizamos junto con Hablemos de Neurociencia y Academia INANP un webinar en el que hablamos de algunas técnicas y estrategias para aplicar en casa. Sin embargo, somos conscientes de la falta de recursos de autocuidado para adultos en castellano, por lo que decidimos también crear una edición consejos para adultos. En esta edición, además, hablamos de los ciclos tóxicos en los que hemos entrado en esta cuarentena: pretender ser más productivos que antes, compararnos con los demás, querer hacer de todo, etc. Tenemos que salir de esa necesidad de hacer más. Lo que necesitamos es ser flexibles y comprensivos con nosotros mismos. Hacer menos y bien", explica.

En la edición para profesionales de la guía, además, se incluyen algunas reflexiones para que tanto docentes como psicólogos puedan trabajar con sus alumnos y pacientes. Algo que complementa del todo la oferta de PerspectivaMente.

Para acceder a la guía, que es totalmente gratuita, solo hay que entrar a la web de PerspectivaMente. Tras inscribirse se podrá recibir en el correo electrónico.

"Ya hemos ayudado a más de 200 personas y el feedback está siendo muy positivo. Estamos ya trabajando en nuevos materiales que ofreceremos muy pronto para apoyar a más personas durante esta crisis", finaliza.

