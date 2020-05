La experta en comunicación, Eli Romero, da las claves a sanitarios para salir en los medios Comunicae

miércoles, 13 de mayo de 2020, 13:02 h (CET) Muchos profesionales de la salud consideran que es imposible salir en medios si no se gasta una fortuna. No es verdad "Estamos de acuerdo en la preocupación que tenemos todos por nuestra salud y que cada vez somos más conscientes de la importancia de cuidarnos. Al final, los medios hablan de lo que el público consume y la salud está en el Top 3 de los temas que más nos interesan", explica Eli Romero, experta en comunicación con medios.

Eli será una de las ponentes del II Congreso Virtual Transforma Tu Consulta, el cual tendrá lugar del 25 al 27 de mayo. En el evento se dedicará un bloque íntegro a temas de comunicación y redes sociales.

Los medios de comunicación necesitan a los profesionales de la salud

Probablemente, la mayor parte de las personas que se plantean salir en medios de comunicación se preguntan cómo y por qué deben hacerlo. Eli Romero comenta que "los medios necesitan noticias. Podríamos pensar en un mundo ideal en el que los periodistas tienen tiempo para salir a buscar las noticias, pero eso no es real. La mayoría de ellos no salen de la redacción. Si tienes algo bueno que contar, algo realmente interesante, los medios te necesitan".

Además, la aparición en medios de comunicación puede ser de gran utilidad para los profesionales de la salud. "Los medios te dan reputación y confianza. La reputación es algo que se trabaja, esto deriva en la confianza que los clientes tienen en nosotros. Las apariciones en medios son como un sello de calidad, por decirlo de alguna manera", apunta esta experta en comunicación.

¿Medios generalistas o especializados?

Otra de las dudas que pueden surgir a la hora de salir en medios es si dirigirte a generalistas o especializados. "Cada tipo de medio da una cosa. El generalista te da el prestigio y el especializado te permite llegar al público que realmente le interesa ese tema", señala Eli.

No obstante, anima a abarcar la diferente tipología de medios. Todo dependerá de los objetivos y las estrategias que se tengan trazadas y lo que se quiera conseguir con estas apariciones.

