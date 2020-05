Eva Añón, experta en digitalización sanitaria explica por qué los médicos deben estar en las redes sociales

Muchos profesionales de la salud tienen miedo a exponerse en redes sociales Muchos profesionales de la salud tienen miedo a exponerse en redes sociales. Según Eva Añón: “Cuando tienes miedo es porque no sabes lo que va a pasar, tienes una incertidumbre. La solución a ese miedo de los profesionales es formarse y aprender cómo se utilizan estas herramientas”.

Eva Añón es social media strategist y formadora en redes sociales para el sector de la salud. Además, formará parte del II Congreso Online Transforma Tu Consulta que tendrá lugar del 25 al 27 de mayo.

Los sanitarios pueden sacar el máximo partido de las redes sociales para diferentes fines. En la opinión de esta especialista, pueden utilizar esta herramienta para mantenerse informados de aquellos temas que les interesen. Asimismo, puede ser una buena opción para seguir un congreso en el que no se pueda estar presente, o incluso, es una gran oportunidad para hacer networking o crear una comunidad de profesionales a quienes interesan los mismos temas que a ti. A esto añade que “Los profesionales deben estar en redes sociales, porque es ahí donde están los pacientes”.

¿Es una excusa la falta de tiempo?

Muchos profesionales de la salud se escudan en que no están en redes sociales, debido al tiempo que necesitan dedicarle y del que no disponen. Sin embargo, en la actualidad existen muchísimas herramientas gratuitas y de pago que permiten gestionar y automatizar las redes sociales, de manera que no haya que invertir tantas horas.

Eva también comenta que “Otro tema es la productividad. Saber priorizar todo lo que tienes. Por tanto, tenemos que tener en cuenta qué prioridad tenemos, por qué queremos usar esta herramienta y qué tiempo vamos a dedicarle. Además, es importante el conocimiento de herramientas para exprimir ese tiempo al máximo y no ir agobiados. Aunque también está la opción de derivar ese trabajo a un profesional”.

¿Cuál es la red social más adecuada para el sector salud?

Desde el punto de vista de Eva Añón todo dependerá del plan de comunicación que se haya establecido, de la estrategia, de las posibilidades del profesional, del tiempo que se disponga y fundamentalmente, de dónde está tu paciente.

"Cuando tienes claro lo que vas a comunicar, tu por qué y tu para qué, vamos a elegir la red social que más nos encaje. Sin embargo, creo que un profesional sanitario hoy en día tiene que tener un perfil de Linkedin actualizado, aunque luego seas más o menos activo", puntualiza la formadora.

