Vacaciones en barco: Yanpy propone el plan ideal en tiempos del Coronavirus

miércoles, 13 de mayo de 2020, 11:38 h (CET) Organizar unas vacaciones en barco es siempre una experiencia única, pero este verano puede ser especialmente interesante, teniendo en cuenta que los barcos se alquilan por grupos reducidos de amigos o familiares de no más de 10 o 12 personas. Esto permitirá que se disfrute de unas vacaciones totalmente seguras en contacto directo con el mar y la naturaleza A estas alturas todos el mundo tiene claro que la crisis provocada por el Coronavirus está haciendo buena mella en la economía, particularmente en el sector turístico, incluido el náutico.

Roberto, CEO de Yanpy, una de las empresas líderes en el sector del alquiler de barcos, explica: “Estamos viviendo momentos muy difíciles. Las ventas han caído en picado en todo el sector desde que se declaró la pandemia, y es comprensible debido a las restricciones impuestas por el periodo de confinamiento y la incertidumbre instalada en los clientes. Pero no hay ninguna duda de que venceremos esta batalla. No tenemos otra alternativa que adaptarnos y mirar hacia el futuro con optimismo”.

Desde Yanpy, explican que el sector náutico ha respondido facilitando a los clientes los pagos de las reservas, así como flexibilizando las políticas de cancelación.

Organizar unas vacaciones en barco es siempre una experiencia única, pero este verano puede ser especialmente interesante, teniendo en cuenta que los barcos se alquilan por grupos reducidos de amigos o familiares de no más de 10 o 12 personas. Esto permitirá que se pueda disfrutar de unas vacaciones totalmente seguras en contacto directo con el mar y la naturaleza.

"Contamos con barcos de todo tipo en todo el territorio nacional, especialmente en las Islas Baleares, Costa Brava, Levante, Costa del Sol y Canarias. Este verano el turismo nacional podrá disfrutar la experiencia inolvidable de unas vacaciones en barco en unas condiciones excepcionales. La naturaleza luce su mejor cara. Las aguas están más limpias que nunca y se podrá disfrutar, siempre con responsabilidad, del mar sin las aglomeraciones de otros años", comentan desde Yanpy.

Además, una vez que se pueda volver a viajar, para los que sueñan con descubrir algún destino exótico, Yanpy cuenta con más de 12.000 barcos de alquiler en más de 500 destinos de todo el mundo. “Este año las vacaciones están más merecidas que nunca. Las islas Seychelles, el Caribe, Bahamas o Tailandia son destinos ideales en los que se puede navegar todo el año.”, añade la empresa.

Acerca de Yanpy

Yanpy es una empresa española que opera desde hace ya más de 4 años desde sus oficinas de Palma de Mallorca. Su fundador, Roberto, es una apasionado del mar. Desde sus inicios, su visión ha sido clara; Impulsar la industria náutica, siempre desde la responsabilidad, y hacerla más accesible a todos los aficionados al mar.

