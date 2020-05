ThePowerMBA desembarca en EE UU, Canadá, Alemania, Reino Unido e Israel y ya tiene presencia en 26 países Comunicae

miércoles, 13 de mayo de 2020, 10:54 h (CET) La compañía ficha a los fundadores de Tesla, Youtube, Waze y Shazam, entre otros gurús empresariales, como nuevos profesores de su programa global de aprendizaje. La escuela de negocios accede a nuevos mercados que se suman a los países donde ya tiene una fuerte implantación, como España, Colombia, México, Chile o Perú La firma espera cuadruplicar el número de alumnos en los próximos 12 meses, hasta alcanzar los 120.000 en todo el mundo, gracias a su plan de expansión y a la mejora de su oferta educativa.

La escuela de negocios on-line ThePowerMBA avanza en su plan de expansión y desembarca en mercados competitivos y de alto potencial como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá e Israel. Con estos cinco nuevos emplazamientos, la firma ya tiene presencia en un total de 26 países en todo el mundo.

Además de la buena acogida del mercado internacional, la compañía ha logrado incorporar a su extensa nómina de profesores a Martin Eberhard, co-fundador de Tesla; Chad Hurley, co-fundador de Youtube; Uri Levine, co-fundador de Waze; Chris Barton, co-fundador de Shazam; Daniel Lamarre, CEO de Cirque du Soleil, y John Mackey, fundador de Whole Foods y considerado por Forbes como uno de los 30 mejores CEO del mundo, entre otros.

El proyecto ThePowerMBA, que surgió hace dos años y medio (octubre 2017) para resolver el problema de la ineficiencia de los modelos educativos tradicionales, logra de esta forma un crecimiento récord. La compañía aspira a alcanzar los 120.000 alumnos en los próximos doce meses, lo que supone cuadruplicar los 30.000 actuales.

Borja Adanero, co-CEO y co-fundador de ThePowerMBA, destaca al respecto que “creemos en la importancia de aprender de gente que aplica lo que enseñamos en la vida real y no de teóricos. Y para ello, queríamos contar con los mejores. Además, ninguna de estas figuras empresariales tiene tiempo en su día a día para dedicárselo a formación, lo que le añade más valor a su incorporación a nuestro proyecto”.

Plan de expansión

Tras haber logrado implantarse con éxito en España, Colombia, México, Chile y Perú. La compañía lleva a cabo un ambicioso plan de internacionalización a través de la extensión de su oferta a nuevos mercados (hasta un total de 26 países) entre los que se encuentran EE UU, Alemania, Reino Unido, Canadá, Australia, Emiratos Árabes Unidos e Israel.

Hugo Arévalo presidente ejecutivo y co-fundador destaca, por su parte, que “ThePowerMBA nació para revolucionar un sector como han hecho compañías como Uber, Instagram o Netflix. Hemos demostrado que no es necesario invertir decenas o cientos de miles de euros y paralizar tu vida para acceder a una educación de calidad”.

Rafael Gozalo, co-CEO y co-fundador de ThePowerMBA, afirma que “las reglas están para romperlas, nuestra misión es democratizar la educación de negocios y nos hemos adelantado a una transformación forzosa que van a tener que llevar a cabo muchos players del sector”.

La disruptiva metodología de la escuela basa su modelo en “pequeñas píldoras de conocimiento”, también conocidas como “microlearnings”. El modelo educativo de ThePowerMBA, está basado en clases de 15 minutos online, facilita una mayor asimilación de los conceptos y estimula la atención de los alumnos. La compañía ha conseguido en tan sólo dos años crear un movimiento formado por más de 30.000 alumnos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.