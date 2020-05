El Project Manager, la figura que facilita la vida a los que inician un proyecto de construcción Comunicae

miércoles, 13 de mayo de 2020, 09:54 h (CET) Iniciar un proyecto de obra nueva o reforma requiere armarse de mucha paciencia y, sobre todo, de habilidades técnicas y de gestión. Según PROBUILD, la dificultad reside en conseguir que todo el mundo ejecute su parte en los términos acordados, tarea que bien puede convertirse en un trabajo a tiempo completo y que, en muchas ocasiones, lo mejor es delegarla a un profesional Quien haya tenido alguna vez obras de cierta envergadura en casa sabrá lo complicado que es conseguir que un trabajo se finalice en el plazo y según el presupuesto acordado y que la calidad de lo que se entrega sea la que se esperaba en un principio.

El hecho de que participen muchas empresas diferentes y que, además, éstas estén sometidas a cierto caos organizativo por tener que lidiar con varias obras a la vez, hacen que para alguien sin la experiencia necesaria sea muy fácil caer en falsas esperanzas y obviar costes y plazos que muy probablemente se tendrán que acabar afrontando.

Desde hace varios años se está popularizando en el sector la figura del gestor de proyectos, más reconocido por su nombre inglés, “Project Manager”, quien combina conocimientos técnicos y de gestión que se hacen indispensables para que un trabajo de estas características pueda llevarse a cabo de manera satisfactoria.

Tal como comenta Francesc Orfí, Project Manager de la empresa PROBUILD, en Mallorca: “El gestor del proyecto es una persona o empresa con una gran red de proveedores. Unos proveedores que asumen unas responsabilidades que difícilmente asumirían ante un particular, lo cual permite ser mucho más realista cuando al principio del proyecto se traza el plan y se define el presupuesto”.

En un proyecto de construcción siempre surgen imprevistos: disputas entre empresas, fallos de coordinación que implican re-hacer parte del trabajo, cambios sobre el proyecto original, re-planteos causados por factores que no se habían tenido en cuenta, etc.

En palabras de PROBUILD: “Será trabajo del gestor del proyecto estar al día de todo lo que ocurre en la obra mediante visitas diarias, siendo hábil en la propuesta de alternativas que modifiquen lo menos posible el plan original, tratando de encontrar responsables y disminuyendo las consecuencias en caso de disputas y, sobre todo, manteniendo al cliente informado en todo momento de cómo avanza el proyecto respecto a lo que en un principio se pensaba, involucrándolo siempre que alguna decisión pueda modificar los tres pilares que sostienen el éxito del proyecto: plazo, precio y calidad”.

La figura del Project Manager de Construcción debe verse, pues, como una extensión del propietario. Una persona que en todo momento velará por los intereses de quien lo ha contratado, aportándole los conocimientos técnicos y organizativos que se requieren para la aventura de adentrarse en un proyecto de construcción.

PROBUILD es una oficina de gestión de proyectos de construcción que centraliza todos los pasos y procedimientos necesarios para la construcción o reforma de una casa o negocio. Ofrece todos los servicios que se pueden necesitar desde que se decide empezar una obra, hasta que está completamente lista, siendo su objetivo ser el único punto de contacto del cliente, y la empresa en la que pueda confiar para completar todo el proceso de construcción con éxito.

Se encargan de buscar propiedades, realizar el diseño y tramitar la licencia, e incluso buscar financiación y/o seguros. Todo esto a la vez que se ejecuta la construcción real del edificio.

