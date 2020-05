La galería Lucía Mendoza reabre sus puertas el martes bajo cita previa A pesar del cierre de su sede, motivado por la pandemia COVID-19, la actividad de la galería no ha cesado en estos días Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 13 de mayo de 2020, 09:24 h (CET) A partir de mañana martes, 12 de mayo, la galería Lucía Mendoza vuelve a abrir al público. En esta ocasión, será previa cita y bajo las medidas de seguridad impuestas por la la actual situación sanitaria.



Todas aquellas personas que deseen visitar la galería, podrán ponerse en contacto con la misma tanto a través de correo electrónico como por vía telefónica y disfrutar de la exposición EROS, que recorre los últimos trabajos del artista italiano Stefano Bonacci.



A través de una serie de esculturas realizadas principalmente a base de terracota y yeso, pero también con materiales como el hierro o el latón, la muestra parte de la mitología griega y romana para reformular el mito de Eros, hijo de Afrodita, y acercarse a conceptos como la belleza ideal, el deseo físico o el poder sexual, tan presentes en la mitología.



Nuevos caminos, nuevos retos A pesar del cierre de su sede, motivado por la pandemia COVID-19, la actividad de la galería no ha cesado en estos días. Así, más allá de la experiencia física, se ha continuado difundiendo la actividad de sus artistas y poniendo en marcha diferentes talleres e iniciativas virtuales con el objetivo de mantener siempre la conexión con el público y dar respuesta, más allá de lo puntual, a una circunstancia que es un reto, pero también una oportunidad.



