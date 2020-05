Los consumidores siguen considerando los productos cárnicos como alimentos de primera necesidad en el hogar Comunicae

martes, 12 de mayo de 2020, 17:10 h (CET) El sector de la carne de España agradece la valoración de su trabajo por parte de los ciudadanos y reitera su compromiso para poner a su disposición carnes producidas de forma ética, responsable, sostenible y saludable En las siete semanas transcurridas desde el 9 de marzo se han puesto a disposición de la población 4,5 millones de toneladas de alimentos y bebidas, lo que indica que los hogares españoles han consumido más de un millón de toneladas más respecto al mismo periodo de 2019, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Por su parte, la industria cárnica ha seguido transformando las producciones ganaderas, generando en total unas 130.000 toneladas semanales de carne y unas 20.000 toneladas de productos cárnicos, cerca de un millón de toneladas en el total del periodo estimado, para abastecer las carnicerías y establecimientos de alimentación de pueblos y ciudades.

De acuerdo con estos datos, los hogares españoles muestran su preferencia por el consumo de productos frescos, ya que productos básicos de la cesta de la compra como carnes frescas, frutas, hortalizas y legumbres y pescado fresco registran subidas por encima de la media, y muestran que la población apuesta por patrones de consumo equilibrados en los que se incluyen todos los grupos de alimentos, de acuerdo con las recomendaciones de los expertos y con patrones alimenticios saludables y tradicionales en nuestro país como la Dieta Mediterránea.

Esta cifra refleja el papel de la cadena agroalimentaria, con el sector cárnico a la cabeza, como un servicio esencial para toda la población y para la economía. El propio ministro de Agricultura, Luis Planas, ha manifestado en el Congreso de los Diputados el papel central de toda la cadena agroalimentaria como uno de los pilares fundamentales en esta crisis, asegurando con su buen funcionamiento el abastecimiento alimentario y demostrando su carácter estratégico para la sociedad. Igualmente, Planas ha señalado que el agroalimentario se reafirma como un sector clave en la recuperación tras la pandemia.

En todo caso la subida del consumo en el hogar no supone una recuperación del consumo total, ya que el cierre del canal de hostelería y restauración está afectando de forma muy seria a numerosas carnes como las de ovino-caprino, carne de conejo, productos ibéricos, cochinillo, cortes de vacuno de mayor valor, jamones y paletas curados, etc., que concentran sus ventas en este canal Horeca.

El papel estratégico de la cadena alimentaria

La crisis actual está mostrando a la sociedad la importancia de todos los eslabones de la cadena alimentaria para suministrar productos de primera necesidad a los hogares, un valor que agricultores, ganaderos y sector transformador y comercializador vienen reclamando desde hace mucho tiempo y que ahora ha quedado patente con el trabajo de todos los operadores del sector durante las difíciles semanas que está afrontando la sociedad.

Además, del empuje económico que supone el sector, la ganadería aporta beneficios en el terreno medioambiental contribuyendo a prevenir incendios a través del pastoreo, a prevenir la erosión y la desertificación, mantiene ecosistemas únicos como la dehesa y sus pastos actúan como sumideros de carbono.

El sector de la carne de España agradece la valoración de su trabajo por parte de los ciudadanos y reitera su compromiso para poner a su disposición carnes producidas de forma ética, responsable, sostenible y saludable, y para seguir trabajando, junto a la comunidad científica, en promover las ventajas de una alimentación variada y equilibrada y un estilo de vida activo y saludable en el marco de nuestra Dieta Mediterránea.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas IEBS presenta el Master en Innovación para el Digital Officer 'ReSound Assist Live', el sistema destinado a revolucionar la audiología, a través de Cione University Nware, la nueva plataforma de videojuegos en la nube creada por millennials y con el sello "Made in Spain" Se va consolidando el uso del CRM online para PYMES, según CronoVenta El concurso de recetas #FoieGrasEspañol ya tiene ganador