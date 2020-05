Nware, la nueva plataforma de videojuegos en la nube creada por millennials y con el sello "Made in Spain" Comunicae

martes, 12 de mayo de 2020, 16:47 h (CET) Se trata de una consola virtual que unifica los videojuegos de distintas plataformas de venta y que permite a los gamers jugar por streaming desde cualquier dispositivo. Nware, ya disponible para ordenadores Windows y próximamente para móviles Android, es el producto estrella de Cloudware SL, la startup madrileña tecnológica fundada por un grupo de jóvenes emprendedores de entre 24 y 28 años Cloudware SL, startup tecnológica española con sede en Madrid, ha lanzado Nware, su innovadora plataforma de cloud gaming para todos los públicos que permite jugar por streaming a videojuegos en la nube, desde cualquier dispositivo, y sin necesidad de tener una consola.

Desarrollada por un grupo de jóvenes emprendedores y con el apoyo de un equipo gestor con amplio expertise en el negocio del sector, la startup madrileña presenta esta plataforma con una visión ambiciosa: cambiar la forma en la que hoy se consumen los videojuegos mediante tecnología rompedora.

En apenas siete meses desde su lanzamiento en fase Pre-Beta, Nware ya celebra sus primeros 10.000 usuarios y se encuentra en plena transición hacia una Beta cerrada y exclusiva. “Desde Cloudware SL nos hemos propuesto el reto de acercar la cultura gamer a todo el mundo a través de Nware, incluso a aquellos usuarios que nunca han tenido la oportunidad de jugar a grandes títulos, como el Red Dead Redemption 2 o The Witcher III, debido a las exigencias tecnológicas que dichos juegos requieren. Nuestra plataforma está dirigida a todos los públicos, desde los usuarios aficionados o principiantes hasta los gamers más hardcore que juegan en modo competitivo”, explica Daniel Olmedo, CEO de Cloudware.

Gracias al gran potencial y evolución de esta plataforma de videojuegos, Cloudware ha culminado con éxito una ampliación de capital de 450.000€ el pasado 3 de abril, en pleno periodo de incertidumbre económica. Así, la startup mantiene el apoyo de sus actuales socios y da entrada a The Valley Venture Capital, el fondo de capital riesgo que ha liderado la ronda.

Con el cierre de esta operación, Cloudware podrá iniciar una nueva etapa centrada en el lanzamiento de la versión Beta de Nware, el crecimiento de su plataforma y la mejora de sus tecnologías, las cuales ahora mismo hacen que esta innovadora plataforma de videojuegos sea única en el mercado:

Una consola en la nube y sin necesidad de grandes gastos en tecnología

Actualmente disponible para ordenadores Windows, la tecnología disruptiva de Nware permite jugar por streaming a videojuegos de última generación como si se tratase de una “consola en la nube”, evitando el gasto que supone un ordenador potente. Los videojuegos se ejecutan en un centro de datos a miles de kilómetros de distancia del dispositivo del usuario, y éste recibe la imagen del juego en tiempo real.

Una única plataforma para todos los juegos

Nware permite que sus usuarios vinculen sus juegos con la plataforma, sin necesidad de volver a comprarlos. Además, integra la posibilidad de sincronizar los juegos que los usuarios hayan comprado en Steam y jugarlos por streaming, desde títulos AAA como el GTA San Andreas, hasta el Counter-Strike: Global Offensive.

Acceso a través de cualquier dispositivo

Nware también permitirá jugar a videojuegos de ordenador en todos los dispositivos. Los creadores de Nware han confirmado que su app para Android estará próximamente a disposición de sus usuarios, reforzando así su mensaje de “play any game anywhere” [juega a lo que quieras, donde quieras].

Tecnología rompedora en el mundo de los videojuegos

El equipo impulsor del proyecto asegura que podrá ofrecer la mejor experiencia de streaming gracias a las tecnologías que lleva desarrollando estos últimos años. La plataforma aspira a disponer de un nuevo algoritmo de codificación de vídeo diseñado específicamente para cloud gaming, que conseguiría reducir el tiempo de respuesta en las interacciones de los usuarios, la denominada latencia, que es el gran reto tecnológico existente en el sector.

Sin límites ni fronteras

Nware se encuentra en constante evolución y tiene grandes planes de cara a los próximos meses. “A diferencia de otros players del sector, Nware sí cree en un futuro basado en el ‘cloud gaming’, en donde los gamers podrán acceder al mundo de los videojuegos sin límites ni fronteras. Nuestro objetivo es ofrecer a la comunidad gamer una plataforma que democratice la industria de los videojuegos”, declara Olmedo, y añade, “lo que está claro es que, gracias a Nware, jugar a videojuegos es, ahora sí, más accesible que nunca.”

De la misma forma que Netflix o Spotify han revolucionado los sectores del cine y de la música, el sector videojuegos se encuentra ahora en un punto de inflexión, en el que Nware se abre paso retando a las tecnologías existentes en la industria de gaming, un sector que ha facturado más de 152 mil millones de dólares en 2019 y engloba a más de dos mil millones de gamers a nivel mundial.

¿Cómo apuntarse a la Beta de Nware?

Para jugar a Nware en su nueva fase Beta, los amantes de videojuegos podrán apuntarse a una lista de espera a través de su página web www.playnware.com. A medida que la plataforma vaya abriendo el servicio a más usuarios, éstos recibirán un código de invitación con el que podrán acceder a la plataforma de forma exclusiva y probarla durante un periodo de prueba gratuito.

