‘Restart your business’: la metodología para adaptar las empresas a la nueva normalidad, según Opinno

martes, 12 de mayo de 2020, 14:38 h (CET) La firma global de innovación Opinno presenta esta guía para ayudar a compañías y sectores a cambiar con agilidad a las nuevas necesidades y tendencias que deja la pandemia de coronavirus. Más allá de la pandemia, los cisnes negros pueden aparecer en cualquier momento, lo que obliga a las compañías a permanecer atentas a cualquier cambio y a mantener una cultura ágil, dos claves recogidas en la nueva metodología de Opinno La pandemia provocada por el Covid-19 está ejerciendo de catalizador empresarial que no solo acelera, sino que también obliga a adoptar nuevos modelos de negocio. Para garantizar su éxito, dichos modelos deben incorporar los cambios generados por la irrupción continua de nuevas tecnologías en las dos últimas décadas y por el desarrollo de comportamientos digitales en el consumidor.



Un nuevo paradigma que exige reiniciar los negocios, según la firma global líder en innovación Opinno, que ha desarrollado la metodología Restart your business para hacerlo con éxito. Su objeto es ayudar a las empresas prepararse para una “nueva normalidad”.



“Ahora, más que nunca, las empresas deben apoyarse en las oportunidades que ofrece la era digital para el nuevo comienzo, desde el teletrabajo al rediseño de sus modelos de negocio”, afirma el CEO y fundador de Opinno, Pedro Moneo.



React, Respond, Restart

La pandemia ha enseñado que siempre puede aparecer un cisne negro y que los posibles eventos que pueden poner en riesgo un negocio son de muy diversa naturaleza: conflictos bélicos, catástrofes naturales o la pérdida de un recurso clave. Cualquiera de estos fenómenos puede impactar de diferentes maneras en cualquier negocio y sector. Estos eventos deben ser analizados con detenimiento para hacer una correcta gestión de los riesgos que identifique los focos de actuación. El objetivo: preparar el negocio para su reactivación de acuerdo a la nueva normalidad generada por la aparición del evento.



Opinno ha identificado cuatro grandes áreas de actuación: el negocio, la organización, las personas y el ecosistema de la empresa, a las que se añade como palanca catalizadora el liderazgo necesario para gestionar con éxito el ciclo de vida del evento y decidir tres momentos de actuación.



React: Reacción ante la emergencia en el estallido de un evento que daña el negocio.



Respond: Respuesta ante la crisis tras el estallido del evento, controlando los riesgos y adaptando el negocio al nuevo paradigma.



Restart: Reactivación del negocio en la nueva normalidad producida por el evento perturbador, afianzando su ventaja competitiva.



Estos aprendizajes deben escalar hasta las capas más altas de la organización y provocar una reflexión profunda en el seno de los comités de dirección sobre el propósito corporativo, el futuro del negocio y, en definitiva, de la propia organización. Corresponde e ellos adoptar en primer lugar este liderazgo ágil e innovador que es deseable para afrontar el escenario de alta incertidumbre y cambio exponencial. Así, los líderes deben crear el entorno propicio para que la organización consiga capturar las oportunidades que lleven al éxito de la compañía en la nueva normalidad.

Link al informe RESTART YOUR BUSINESS: https://opinno.com/es/restart-your-business

