Talleres Murillo reabre sus puertas con la máxima seguridad para dar servicio a todos sus clientes Comunicae

martes, 12 de mayo de 2020, 11:42 h (CET) Al pasar Aragón a la Fase 1 de la desescalada, Talleres Murillo ha reabierto sus puertas con todas las medidas de seguridad para garantizar un servicio al 100% Después de casi dos meses confinados, llega el momento de abrir las puertas de los negocios y volver a una normalidad que poco a poco se va recuperando. Talleres Murillo, taller de coches en Monzón, ha adaptado su forma de trabajar para garantizar la seguridad de sus clientes y empleados.

Dentro de estas medidas, se va a extremar la higiene de todo el personal lavándose las manos continuamente tanto con agua y jabón como con gel hidroalcohólico, se van a utilizar mascarillas obligatoriamente y a mantener la distancia de seguridad entre trabajadores y clientes. Además, se han adaptado y puesto las marcas en el suelo para respetar dicha distancia y se va a desinfectar el coche tanto en la recogida como en la entrega con mediante el servicio de higienización con ozono para la limpieza de bacterias y ácaros que puedan acumularse en el interior.

Talleres Murillo es un taller de reparación de automóviles y especialista en mantenimiento de todo tipo de vehículos. Cuenta con una amplia gama de servicios como: neumáticos, mecánica, electricidad o chapa y pintura. Además, ofrecen a todos sus clientes vehículo de sustitución, recogida y entrega a domicilio si es necesario, financiación de intereses y, como novedad, pasan la ITV a los vehículos si el cliente lo necesita y no quiere ir él.

Desde Talleres Murillo recomiendan realizar una revisión del coche, ya que al haber estado mucho tiempo parado, puede presentar algún tipo de problema al volver a utilizarlo habitualmente. Además, aconsejan a sus clientes acudir a los talleres con mascarillas y guantes, si es posible pagar las reparaciones con tarjeta de crédito o por cuenta bancaria y disponer de un correo electrónico para el envío de las facturas para no utilizar el papel físico y evitar así el contacto.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.