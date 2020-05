El Grupo Sabater Nuri propone consejos para hacer compras seguras en los supermercados de la compañía

La empresa de Cerdanyola gestiona tres supermercados Condis en las estaciones de servicio de Cerdanyola del Vallès y Montornès del Vallès En tres de las estaciones Nuroil del Grupo Sabater Nuri se pueden encontrar supermercados Condis. Esta es una de las principales líneas de negocio de la empresa familiar, porque es desde sus supermercados donde consiguen mucha interacción con los clientes, los fidelizan y pueden ofrecer todo tipo de productos de supermercado, desde las estaciones de servicio, pero a precio de supermercado convencional.

Es concretamente en las estaciones de Polizur y Santa Ana, de Cerdanyola del Vallès, y en la estación de servicio de Montornès del Vallès, donde el grupo empresarial gestiona sus supermercados Condis, desde un modelo de vocación de servicio al por menor y de oferta de productos a buen precio, que hace años que son líderes en la zona.

Debida a la realidad que se ha generado por la pandémica de la Covid-19, el Grupo Sabater Nuri ha querido presentar una recopilación de recomendaciones para que los usuarios puedan seguir haciendo sus compras con la máxima seguridad posible, y es por eso que recomiendan realizar las compras en el menor tiempo posible, manteniendo una distancia de seguridad, y utilizar mascarillas y guantes para entrar y salir de los establecimientos, como premisas básicas para asegurar la máxima seguridad.

Las medidas de contingencia ante la expansión de la Covid-19 obligaron a declarar el estado de alarma en el estado, con el objetivo de reducir los nuevos contagios por coronavirus. Una de las excepciones a las limitaciones de movimientos impuestas por los gobiernos, fue la de ir a comprar alimentos y productos esenciales en los supermercados, siempre que se cumplan medidas de prevención contra el coronavirus.

Desde el Grupo Sabater Nuri se recomienda que se realicen compras eficientes. José Sabater, gerente del Grupo Sabater Nuri recomienda "planificar las compras y venir a los supermercados a comprar los productos esenciales, cuando vuelva la normalidad ya habrá tiempo de venir a pasear ya comprar caprichos", afirma antes de asegurar que "ir al grano , saber qué vienes a buscar el supermercado minimiza el riesgo de contagio para que los clientes están menos tiempo en el establecimiento y tocan menos productos ".

Otros consejos que se proponen desde el grupo es el de mantener distancia de seguridad. "El distanciamiento social será clave para detener la pandemia y es una de las medidas que más estamos priorizando a nuestros supermercados", asegura Sabater, que reconoce que este hecho les complica el trabajo a los supermercados pero que es clave para garantizar la seguridad de los trabajadores y los clientes.

Otras recomendaciones que se hacen desde el grupo son la de pagar con tarjeta y la de evitar el uso de las carretillas y cestas del supermercado. "Por mucho que las limpiamos sistemáticamente, la mejor forma de evitar cualquier contagio es llevarse las bolsas de casa", explica Josep Sabater, que recuerda que es totalmente imprescindible utilizar guantes para elegir las frutas y hortalizas ya que "estos productos normalmente han pasado por varias manos, al igual que los envases, donde no estamos obligados a utilizar guantes, pero que desde el Grupo recordamos que hay que tener mucho cuidado, y sobre todo, después de cogerlos hay que vigilar de no tocarnos la cara sin habernos lavado las manos ".



El último consejo del Grupo Sabater Nuri es el uso de la tarjeta para hacer los pagos. "Las entidades financieras ya han cambiado el funcionamiento del pin, por ejemplo, y ya no es necesario tocar el TPV para compras inferiores a 50 €" explica Josep Sabater, que añade que evitar pagar con dinero en efectivo y limpiar con lejía los envase de los productos, ayudan a evitar cualquier riesgo de contagio.

Sobre el Grupo Sabater Nuri

El Grupo Sabater Nuri se fundó en Cerdanyola del Vallès en 1939 y comenzó su actividad con la distribución de carbón y leña a domicilio. Durante la década de los 60 y con la llegada de la industrialización, el grupo expandió su actividad y se inició en la distribución de gasóleo a domicilio, ofreciendo sus servicios por toda la comarca del Vallés.

Actualmente, el Grupo Sabater Nuri distribuye gasóleo por toda la provincia de Barcelona y es un grupo de referencia dentro del sector de las estaciones de servicio