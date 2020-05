Talio forma parte como colaborador de Acelera Pyme Comunicae

lunes, 11 de mayo de 2020, 13:27 h (CET) Talio en una consultora ligada al mundo industrial y pyme que cuenta con tres focos principales de actuación, Sistemas IT y ciberseguridad, Ingeniería y formación. Formada por 80 profesionales, dan respuesta a las necesidades de sus clientes, ya sea en puesta en marcha y ejecución de proyectos, acompañamiento y formación dando un peso específico en sus soluciones de servicios gestionados Qué es Acelera Pyme?

El portal Acelera Pyme está destinado a ayudar a las pymes y autónomos con el fin de atenuar el impacto del COVID-19 en su actividad, así como para fomentar su digitalización y soluciones de teletrabajo. En Acelera PYME las pymes y autónomos pueden encontrar soluciones de financiación y ayuda económica.

Con el fin de ayudar a las pymes y autónomos a atenuar el impacto del COVID-19 Talio ofrece su experiencia en aportar soluciones de continuidad de negocio, teletrabajo, servicios y soluciones gestionados. Talio imparte tanto formación presencial como formación online. Disponen de un amplio catálogo de cursos multimedia actualizados creados por expertos. Todos ellos creados en formato SCORM compatible con todas las plataformas de e-learning. Además, desde el departamento de formación se crean planes específicos para la gestión del cambio, acompañando y formando al personal en las soluciones propuestas.

Servicios que ofrecen desde Talio:

1. Acceso a información remota Covid

Este paquete se presenta para las empresas que no están preparadas para el acceso a su documentación de forma remota o los sistemas de acceso no cumplen con los mínimos requerimientos de seguridad. También esta dirigidas a empresas que, teniendo mecanismos de acceso remoto, quieren reforzar los controles de acceso y las medidas de seguridad.

2. Servicio de Soporte

Talio dispone de un equipo técnico para dar soporte a sus clientes asociados. El servicio de Nivel 1 (N1) se encarga de resolver problemas o incidencias que tengan que ver con los ordenadores de escritorio, atendiendo telefónicamente o mediante acceso remoto a los problemas o dudas que pueda tener el usuario.

3. Visualización de escritorios y aplicaciones

Talio desarrolla, implementa y mantiene proyectos de virtualización de escritorios como de aplicaciones. Pudiendo hacerlo en infraestructuras en las instalaciones del cliente como con soluciones Cloud.

4. Conexiones de redes Privadas virtuales

Las conexiones privadas virtuales (VPN) les permiten realizar una conexión desde un punto remoto a otro, normalmente entre un usuario y la empresa, con el fin de poder acceder a los recursos centrales.

5. Herramientas colaborativas

Talio es partner de Microsoft y conocen todas aquellas soluciones que permitirán mejorar la gestión y organización empresarial. Gracias a la implementación de la gama de servicios que ofrece Office 365, dotaran a su empresa de las mejores herramientas que existen actualmente en el mercado.

6. Protección perimetral y seguridad de redes

Es importante reducir la superficie de ataque ante un posible incidente. La seguridad mediante un firewall dotado de gestión unificada de amenazas, permite la protección de las comunicaciones.

7. Sistemas avanzados anti-malware e incidentes.

Talio distribuye, y presta servicio sobre soluciones EPP (endpoint protección plataforma) y EDR (Endpoint detection and response). Trabajan siempre con soluciones líderes en el mercado y combinan distintas soluciones y tecnologíasImplantamos soluciones que permiten responder de forma automática ante un incidente y que permiten el análisis forense posterior.

8. Visualización y continuidad de negocio.

Desde Talio adoptan las medidas técnicas u organizativas necesarias para que su sistema continúe funcionando ante un incidente.

9. Aulas virtuales

LiveTraining es una solución formativa que combina los beneficios de la formación presencial con las últimas tecnologías de colaboración y videoconferencia a través de una plataforma LMS.

10. O365: Formación y Acompañamiento

Estrategia de acompañamiento basada en la formación Ante una correcta implementación o migración a Office 365, es clave realizar una buena planificación y establecer una estrategia alineada con las características y necesidades de la organización.

11. Plataforma de formación Online-Tarifa plana

Tarifa Plana para empresas que necesiten formar a personas de manera fácil y sencilla. Elige entre los 150 cursos multimedia disponibles aquellos que más interesen.

12. Formación y concienciación en ciberseguridad

Las personas son el principal factor de riesgo ante un ciberataque y por ello es necesario tomar conciencia de este hecho. La formación y la concienciación en ciberseguridad son clave ante las ciberamenazas.

No dudar y contactar con Talio, responderán con la menor brevedad para asegurar una actuación rápida y eficaz.

Además Talio forma parte de otros programas/plataformas como:

Inplantalariak , programa de apoyo a pymes y personas autónomas a hacer uso de la tecnología para que puedan continuar con su actividad desde su domicilio Liderado por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco a través de la SPRI.

Digitalwork4all. Espacio de recursos para el teletrabajo: soluciones tecnológicas, servicios avanzados y centro de aprendizaje para Pymes y personas autónomas. Iniciativa alineada con el Programa Inplantariak de la SPRI. Liderada por GAIA en colaboración con el Centro Vasco de Ciberseguridad.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: http://www.talio.it/

