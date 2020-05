BR Bars and Restaurants ofrece implementar cartas digitales para superar la crisis de la hostelería Comunicae

lunes, 11 de mayo de 2020, 11:10 h (CET) Bares y restaurantes se adaptan digitalmente para poder ofrecer un servicio seguro La crisis del coronavirus ha hecho que la reapertura del sector hostelero tenga que adaptarse a nuevos cambios. El futuro de este campo se basa en la carta digital para restaurantes con el fin de evitar al máximo posible el contacto físico entre trabajadores y clientes.

Es por ello que para la vuelta a la actividad se han tenido que tomar una serie de medidas para garantizar un servicio de calidad. Para que en todo momento prime la seguridad se implantarán algunas medidas como la reducción de aforo. Los establecimientos solo podrán tener el 50% de su capacidad ocupado.

A ello se une una limpieza y desinfección total a la hora de abrir el local. De esta forma, los trabajadores no podrán salir a la calle con el uniforme y tendrán que realizar la desinfección de toda mercancía recibida. Dentro de la limpieza profunda deben incluirse copas, cubiertos, platos o manteles. También habrá que realizar la toma de temperatura de los clientes antes de entrar al local, cerciorándose así de que no se encuentra con síntomas propios del virus.

Pero la gran innovación que llegará para quedarse será el giro a las cartas digitales. El papel va a dejar de funcionar en el mundo de la hostelería, de esta forma habrá una mayor higiene y, a su vez, un servicio mucho más efectivo. Algunas de las aplicaciones creadas para ver los productos que ofrecen los restaurantes permiten incluso la realización del pedido y el pago a través de las mismas.

Este es el caso de BR Bars & Restaurants. La aplicación ha pasado a ser una de las más demandados debido a sus múltiples funciones. En ella los profesionales y consumidores pueden encontrar todas las funcionalidades necesarias de forma rápida. La app se encarga de todo el proceso ya que el cliente podrá realizar el pedido y pagar desde su smartphone. El hecho de que incluya servicios como take away y delivery harán que no sea necesario ningún tipo de app más para poder realizar el trabajo de forma íntegra.

Pese a que otras aplicaciones cobran comisiones por las ventas, BR Bars & Restaurants no aumenta el cargo en ningún momento. En el caso de los repartidores estos pertenecen a cada restaurante, dándole una mayor rentabilidad al mismo. El factor de éxito de la app viene dado por su creador. Miguel Ángel del Pino cuenta con más de 18 años de experiencia en países como China, Austria, Alemania u Holanda, entre otros.

“Es una app idónea para los hosteleros ya que da soluciones a muchos problemas en una única herramienta”, destacó el creador de la aplicación. Otra ventaja más es que se trata de una app completamente gratuita para los clientes, estando disponible tanto para iOS como Android.

BR Bars and Restaurants ya cuenta con establecimientos en Sevilla, Valencia, Madrid, Girona y Lanzarote, pudiendo ofrecer sus servicios en cualquier punto de la geografía española con total rendimiento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.