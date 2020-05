El mayor evento internacional de seguridad prepara su próxima edición apostando por nueva modalidad Comunicae

lunes, 11 de mayo de 2020, 10:30 h (CET) Es conocido en el sector que INISEG, el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, sea pionero en organizar eventos de gran relevancia para la Seguridad y Defensa, tanto en España como en el ámbito Internacional, y este año no será la excepción Este año, y debido a las circunstancias que se han presentado a nivel mundial, INISEG no ha querido estar ausente de seguir aportando en el sector de la Seguridad y ha decidido llevar adelante su V Edición del ya conocido Congreso Internacional: Desafíos a la Seguridad Global, este año con la temática “El Nuevo Orden Mundial después de la Pandemia”.

Siguiendo con las normativas aplicadas durante esta crisis sanitaria, y las sugerencias de las Autoridades de no convocar aglomeraciones de personas en algún espacio cerrado, INISEG junto a la Universidad Isabel I de Castilla, Universidad Pegaso de Italia y Pegaso International de Malta, han organizado una versión innovadora, 100% a través de una plataforma online y con el objetivo de traspasar todas las fronteras internacionales y alcanzar más participantes este año.

Un evento con invitados de lujo

La edición del año pasado fue celebrada en el edificio CESEDEN (Centro Superior de Estudios de las Fuerzas Armadas), en la ciudad de Madrid, reuniendo a más de 300 personas entre asistentes al lugar y los que siguieron vía streaming.

Uno de los factores que influyó en la decisión de la Organización para realizar esta nueva versión del Congreso Internacional, es que debido al horario que tuvo la edición pasada (se iniciaba muy temprano), muchos no pudieron asistir por esa razón, por lo que esta vez se ha organizado para que los 4 días que durará este evento, las ponencias sean concentradas sólo en las tardes, para que así todas las personas, incluyendo especialmente a los de Latinoamérica, puedan participar de manera directa en la plataforma.

Este año, al igual que el año anterior, los organizadores presentan un cuadro de ponentes de alto nivel y muy diversificado en cada tema.

Dentro de la lista ya confirmada de ponentes, se puede visualizar en primer lugar una participación especial de quién fue Director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de los EEUU), General David Petraeus, General de 4 estrellas condecorado con 37 años de servicio en el Ejército.

Además estarán varios líderes de opinión en su materia como Pilar Bernal, periodista de Telecinco; Francisco Aranda Guerrero, Comisario Principal Honorario; Fernando Dávara, General de Brigada ® y Doctor en Ingeniería Informática; General Antonio Esteban, Secretario General del Mando de Adiestramiento y Doctrina de las Fuerzas Armadas; Nathan Paz, Coronel ® Israelí y experto en Inteligencia; Hugo San Martin, ha sido Ministro del Gobierno de Bolivia y analista internacional en Geoestrategia, entre muchos otros que se muestran en la web oficial de este Congreso.

La actividad se realizará los días 16 al 18 de junio 2020, en el horario de 17.00 a 20.00 hrs (horario España peninsular) bajo la Dirección de Claudio Payá, Director Académico de INISEG; David de Caixal, Director del Observatorio OCATRY (Observatorio contra la Amenaza Terrorista y la Radicalización Yihadista) y Víctor Rodríguez, Decano de las Facultad de Criminología de la Universidad Isabel I.

Las inscripciones son totalmente gratuitas para los alumnos de INISEG y sólo 20€ para el público general.

Además este Congreso da la posibilidad de que investigadores puedan presentar sus comunicaciones o póster, teniendo una sesión especial en la plataforma online para que puedan presentar sus trabajos.

Se puede acceder a la web oficial del Congreso en este enlace: https://www.iniseg.es/eventos/congreso-2020

Si se quieres ver la edición del año 2019, acceder al siguiente vídeo: https://youtu.be/hCV7MNYZ_sg

