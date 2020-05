​Comprar y usar mascarilla para prevenir el contagio del COVID-19 ​Cabe destacar que el periodo de tiempo exacto dependerá de la superficie en cuestión Redacción Siglo XXI

lunes, 11 de mayo de 2020, 10:52 h (CET) El coronavirus ha llegado para quedarse, o por lo menos estará entre nosotros un tiempo considerable. Así lo ha afirmado en varias ocasiones la Organización Mundial de la Salud, entidad que mantiene su campaña para promover el uso de mascarillas de seguridad.



Aunque el Covid-19 continúa afectando a cada vez más personas en el mundo diariamente, los científicos aún no se ponen de acuerdo entre sus hipótesis. Por un lado, la ciencia afirma que en el transcurrir de la pandemia, el SARS-CoV-2 está mutando y con ello, podría perder fuerza. Otros científicos apuntan que una nueva cepa del virus se ha vuelto dominante, lo que podría conllevar a mayores contagios. Ciertamente, la humanidad superará el nuevo coronavirus. Pero la normalidad como la conocíamos, será diferente.



Varios países han esperado superar el pico de contagios para comenzar a prepararse para la reapertura de ciertos sectores económicos, y aunque algunos podrían considerar el regreso a la nueva normalidad un tanto apresurado, otros opinan que es el momento oportuno. No obstante, los expertos coinciden en algo: ciertas medidas para evitar la propagación del Covid-19 tendrán que seguirse aplicando, incluso después de la salida al confinamiento. Entre estas medidas, las mascarillas de seguridad podrían ser un accesorio obligatorio para nuestra nueva normalidad.



¿Por qué es necesario el uso de la mascarilla? Al comienzo de la pandemia, tanto la Organización Mundial de la Salud, como otras autoridades sanitarias recomendaron el uso de mascarillas solo para quienes dieran positivo al nuevo coronavirus, presentaran síntomas o para el personal sanitario. Aunque, la orientación inicial estaba dirigida a garantizar máscaras quirúrgicas para el personal médico y de primera línea.



Ahora, con el pasar de los días y las investigaciones, se ha comprobado que el uso de la mascarilla en personas no contagiadas reduce significativamente su posibilidad de contraer el virus. Ya sabemos que el nuevo coronavirus se transmite a través de partículas de gotas que se expulsan al toser o estornudar una persona contagiada. Si además de mantener el distanciamiento social con otras personas, se hace uso de mascarillas, de guantes, y se lavan las manos frecuentemente, se prevenir el contagio notoriamente.



Otros organismos dedicados al control y prevención de enfermedades exhortan a la población a comprar mascarillas, sobre todo cuando se está en lugares públicos con gran cantidad de personas concentradas. No obstante, es importante tener en cuenta que el distanciamiento social continúa siendo una de las medidas más eficaces para evitar el contagio del nuevo coronavirus.



¿Qué hacer además de comprar mascarillas? En medio de esta lamentable situación que amenaza la vida de aproximadamente un cuarto de la población mundial, una gran cantidad de compañías han puesto manos a la obra y así lanzar al mercado productos orientados a contrarrestar la cadena de transmisión del COVID-19.



Entre los productos de mayor comercialización se encuentran los artículos de desinfección y de higiene, como son las mascarillas de seguridad. Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud ha explicado las principales formas en que este virus logra propagarse entre las masas. En este sentido, se ha publicado en comunicados oficiales de la OMS y también por parte otras entidades de salud que el coronavirus no es un organismo que se encuentra flotando en el aire a la espera de ubicarse en el cuerpo de un nuevo huésped.



Los especialistas han explicado el virus tiene la capacidad de vivir varias horas a las afueras del cuerpo humano pero sin la necesidad de hacer presencia en el aire que respiramos. Lo que ocurre es que las personas infectadas pueden llegar a expulsar partículas de saliva que contengan el virus hacía todo tipo de superficies. La ropa, los suelos, el cabello, la piel, y muchas otras más superficies están propensas a mantener vivo al coronavirus durante varias horas.



Cabe destacar que el periodo de tiempo exacto dependerá de la superficie en cuestión. Es por este motivo que las autoridades insisten en que la lucha del coronavirus pasa por usar y adquirir mascarillas, y productos de limpieza de calidad como desinfectantes, cloro, y limpiadores de superficies. En países como los Estados Unidos la Agencia de Protección Ambiental ha publicado una lista de artículos recomendados.



