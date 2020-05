¿Qué debo revisar en mi coche si ha estado muchos días parado por el confinamiento?

¿Vas a coger el automóvil tras mucho tiempo parado? El paso de los días y la poca o nula movilidad que ha podido tener, pueden haber afectado algunos elementos del automóvil. Por todo ello y con implantación de la Fase 1 en parte de las provincias, Norauto, la cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil, ofrece una serie de consejos para poner el coche a punto después de este largo confinamiento.



Llega el momento de desempolvar el vehículo. En primer lugar, recomendamos realizar una limpieza en profundidad, tanto del interior como del exterior. Hay que limpiar, sobre todo, aquellos elementos que más tocamos como son el volante, el manillar de las puertas, la palanca de cambio de marchas, el freno de mano, el salpicadero… Es importante realizar una desinfección del habitáculo para conseguir que el automóvil esté libre de gérmenes... Recordamos que Norauto cuenta con un servicio de higienización del habitáculo con ozono. Gracias a él se higieniza el habitáculo y el sistema de aire acondicionado.



Hay que limpiar el exterior para garantizar tanto nuestra visión como la visibilidad del vehículo. Es importante para evitar accidentes y posibles daños en la pintura de la chapa o parabrisas.



-Batería: es uno de los elementos que más sufren con el frío y con el estacionamiento. Si observamos que el coche no arranca, probablemente se deba a un fallo en la batería. Se recomienda contar con un cargador. Si es una batería con más de 5 años, es recomendable cambiarla. Norauto ofrece Easy Battery, un servicio presente en 21 provincias. Profesionales de la empresa llevan e instalan la batería en tu vehículo a domicilio.



-Neumáticos: han mantenido el peso del vehículo durante mucho tiempo sin moverse y en un mismo lado. Hay que comprobar que están en buen estado y que tienen la presión correcta. Te recomendamos mirar el inflado antes de iniciar la marcha y ajustarlo según las indicaciones del fabricante y teniendo en cuenta la carga.



-Luces: ¿hay alguna luz fundida? Revisa las luces de posición, cruce, largo alcance, antinieblas, luces de freno e intermitentes.



-Testigos de avería: comprueba que no hay ningún testigo de avería encendido antes de arrancar.



-Niveles de líquidos, especialmente el aceite, el anticongelante y el líquido de frenos. Si están por debajo de los niveles, puede ser por una posible fuga o por evaporación. En Norauto puedes encontrar el tipo de aceite que puedes necesitar según el coche introduciendo la matrícula del vehículo.



-Estado de las escobillas: si el coche ha pasado mucho tiempo al sol en la misma posición será necesario revisar su estado. Su degradación en estas condiciones se acelera.



-Aire acondicionado: es necesario ponerlo en marcha unos minutos en los primeros trayectos y siempre con las ventanas abiertas, aunque es una recomendación que sirve para el resto del año.



-Hay que prestar especial atención al arranque. Se recomienda arrancar y esperar a que todos los líquidos fluyan y el motor coja temperatura. Inicia la marcha despacio, sin acelerones bruscos. Comprueba también que todo el sistema eléctrico funciona correctamente.



-Por último, Norauto recomienda circular durante unos minutos a modo de prueba para comprobar si se escucha algún ruido extraño o si el vehículo no reacciona correctamente. Si es así, se debe acudir a un centro con profesionales cualificado que pueda revisar el automóvil en profundidad.