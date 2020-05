​Artículo 155 de la Constitución española de 1978

Título VIII. De la Organización Territorial del Estado



Capítulo tercero. De las Comunidades Autónomas

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.



2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.



Se podría aplicar a la Comunidad de Madrid, enviando a prisión a su Presidenta, por el incumplimiento de las fases de des-confinamiento.



Si fue fácil para actuar contra los dirigentes de Cataluña, por un deseo, que no comparto, de Referéndum independentista, metiendo en la cárcel a algunos de sus representantes por considerar una supuesta independencia, con mayor motivo se debería aplicar en la CAM, por posible rebrote y fallecimientos de sus ciudadanos, incluso casi como ellos acusan, sin razón y sin pruebas, al actual gobierno. Pero en su caso puede ser considerado magnicidio premeditado ante el Decreto de Confinamiento y los consejos de la comunidad científica, ambos colectivos han podido tener errores, por una Pandemia desconocida, pero como dijo Julio Verne «La ciencia se compone de errores, que, a su vez, son los pasos hacia la verdad»