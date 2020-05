Consejos para hacer una reforma integral para toda la vida por PORTAL REFORMAS Comunicae

viernes, 8 de mayo de 2020, 16:51 h (CET) Hay muchas opciones para hacer cualquier cambio en el hogar y estas acciones pueden implicar una gran inversión, por lo que es necesario analizarlas con detenimiento cuando estas se realizan a largo plazo y requiere una importante inversión en la realización de una reforma integral de la vivienda Antes de comenzar una reforma integral es importante ser consciente de la contratación de una empresa de reformas. Sin embargo, para no fallar en la elección, se necesita un consejo. Estos son los aspectos que se debe considerar antes de contratar una empresa de reformas integrales para hacer el proyecto.

¿Se puede hacer realidad la reforma soñada?

Esta es la primera pregunta que se debe hacer antes de contratar una compañía dedicada a las reformas. No todos los proyectos son creados iguales, y a veces lo que se imagina se convierte en realidad sólo en la mente.

En ese sentido, la reforma depende de muchas cosas.

La viabilidad del proyecto en sí mismo dependerá de condiciones tales como el estado de la casa.

La aprobación del vecindario al que pertenece la propiedad.

Expedir todos los permisos legales necesarios para llevar a cabo las reformas. Si se quiere hacer que la vivienda se vea diferente, pero no se puede cumplir con todos los requisitos que se han deseado, quizá nuevas ideas podrían aportar una soluciones a este problema.

Identificar el tipo de cambios que se quieren hacer

En primer lugar, se tiene que tener claro qué tipo de trabajo se tiene que hacer en la vivienda. ¿Se Quiere hacer una renovación completa de la casa? ¿Sólo se necesita cambiar el baño y la cocina? ¿Se está buscando crear un nuevo espacio abierto en la casa? Es importante informarse, leer y tener en cuenta los consejos para la reforma del hogar.

La mejor manera de evitar un presupuesto falso es saber lo que se quiere de antemano. Sólo así se podrá evitar el desperdicio de dinero que sólo aumentará el coste de la renovación. Pensar, analizar y calcular todos los tipos de materiales que se necesitan.

Conocer las necesidades y mantenerse fiel a las preferencias. No dejarse influenciar por las opiniones de gente como la familia y los amigos. Es importante tener en cuenta que sólo un verdadero profesional de una empresa de reformas puede ofrecer consejo y asesoramiento. Porque no lo hace a su gusto, lo hace con el objetivo que quiere lograr el cliente. Dejar aconsejarse y recordar que siempre el cliente tiene la última palabra.

Si se desea realizar un proyecto de reformas integrales de la casa, a partir de una edad se debe pensar en el futuro que a todos llega, y en este caso, se debe realizar los cambios más adaptativos a estas zonas de la vivienda si se desea sentirse seguro y autónomo en la etapa de la vejez.

Estos son los principales aspectos que hay que tener en cuenta cuando se contrate una empresa de reformas:

Es importante conocer los grandes avances sobre la climatización en los hogares, como es el caso de la aerotermia.

Los bordes de los muebles deben ser redondeados y los estantes deben estar bien anclados a la pared para evitar que se vuelquen. Lo mejor es elegir una silla con reposabrazos y un respaldo que no sea demasiado alto, ni demasiado bajo, y que no le dificulte ponerse de pie a medida que envejece.

Es interesante optar por una cama de media altura y un armario bajo. Por otra parte, asegúrese de que las luces cerca de la cama se encienden y apagan a la altura adecuada, y evite también las alfombras y los tapetes.

Para una completa renovación de la casa, será necesario instalar vitrocerámica en la cocina para evitar quemaduras, y un grifo de tirante en el fregadero. Por otra parte, es aconsejable colocar los muebles a una altura suficiente y las herramientas de uso frecuente en un lugar de fácil acceso.

También se recomienda colocar una mesa en la cocina de fácil acceso que permita mover ollas, tazas y platos.

El ancho de los pasillos debe ser de al menos 90 cm para permitir la entrada y salida sin problemas de peatones y sillas de ruedas, y el ancho de las puertas debe ser uniforme.

Como se mencionó anteriormente, es mejor no poner alfombras o tapetes, y preferiblemente ir por un suelo radiante que sea antideslizante. Si se tiene escaleras en la casa, hay que asegurarse de tener pasamanos y sellos antideslizantes en su lugar. De las opciones del mercado, la más recomendada es el suelo, que es un material cómodo y cálido que ayuda a prevenir las caídas.

La reforma del baño es realmente importante y se le debe prestar más atención. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el alfiler no debe dejarse en el baño por si alguien entra, o si alguien pide ayuda o se cae. De todos los cambios que hay que hacer en el baño, el más importante es instalar un lavabo de ducha en lugar de una bañera tradicional. Para ello, el inodoro debe ser elevado y se recomienda instalar barras de agarre en los lados. Aquí hay algunos consejos para ayudar a pensar en esa reforma del hogar

Siempre debe ser lo más llamativo porque es la primera imagen de la vivienda: la puerta principal. Además, si se está pensando en envejecer en esa vivienda, es una buena idea elegir una puerta de seguridad que dé a toda su casa una sensación real de seguridad y comodidad.

Entrada: si hay una escalera de entrada, es más seguro y estable usar una rampa en su lugar. Por otro lado, si no se puede hacer este cambio, otra opción es instalar un pasamanos.

Aislamiento: de esta manera, la casa se mantendrá a la temperatura perfecta durante todo el año.

Paredes innecesarias: el hogar puede tener paredes que no contribuyen mucho, y al derribar estas paredes, la casa será más cómoda y entrará más luz en el hogar.

Armario empotrado: esto ayudará a evitar los muebles molestos que se pueden encontrar cuando las personas envejezcan.

