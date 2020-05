Nace Equal Network, la primera operadora móvil española para acabar con la brecha digital Comunicae

viernes, 8 de mayo de 2020, 12:58 h (CET) Las nuevas tecnologías han acortado la distancia social en los meses de confinamiento, pero no todos han podido acceder a ellas. Equal Network nace de la voluntad por acabar con esa desigualdad tecnológica. Luis Tejados y Carlos Ferrando, impulsores del proyecto, lo definen como "la primera operadora móvil en España que reducirá la brecha digital en nuestro país". Así, en lo que dura un confinamiento, surgió esta startup tecnológica comprometida con la igualdad social Equal Network no es una operadora al uso, es una empresa social. ¿El motivo? En sus estatutos acordaron destinar el 100% de los dividendos de la compañía a una asociación sin ánimo de lucro que lucha por la Igualdad Digital. “Nosotros aportamos los medios y la asociación se encarga de dar vida a los proyectos sociales” explica Luis.

La igualdad de acceso a las nuevas tecnologías es lo que define el nombre de su empresa, Equal Network, cuyo lema es “Móvil, Fibra y Compromiso Social”. En definitiva, sus fundadores se dieron cuenta de que ante una crisis como la actual no toda la sociedad tenía posibilidades de acceso a las telecomunicaciones. Por eso, apostaron por un proyecto de estas características: “Para construir una sociedad avanzada es necesario que todos tengamos acceso a las nuevas tecnologías por igual” comenta Carlos.

Además de la labor social, la empresa afirma que su manera de irrumpir en el mercado de las telecomunicaciones es siendo competitivos. “Nuestros precios compiten perfectamente con otras operadoras” y es que sin ser una compañía low cost, se definen como una compañía responsable y comprometida. “Cada cliente que contrata Fibra o Móvil con nosotros está colaborando con los proyectos de la asociación”. Para ofrecer mayor credibilidad, han invertido mucho tiempo en que todo sea accesible y transparente tanto para sus clientes como para cualquier persona. Los estatutos y las cuentas estarán disponibles en la página web.

La Asociación y su primer proyecto: internet para más de 100 alumnos

La Asociación cuenta con numerosos voluntarios, entre ellos profesores de secundaria, que colaboran en el proyecto para analizar la situación en la que se encuentran los alumnos en esta crisis. “Durante el Estado de Alarma nos dimos cuenta de que había niños que no podían seguir las clases porque no tenían Internet en sus casas”, reconocen los fundadores.

El primer proyecto consiste en facilitar conexión a Internet en 3 centros educativos de Zaragoza donde la brecha digital es un problema para que sus alumnos pudieran continuar con el curso escolar. Carlos explica que “gracias a la aportación de una empresa zaragozana, vamos a poder llevar Internet a más de 100 alumnos durante un año entero”.

Aunque son conscientes de que todavía hay mucho trabajo por hacer, el primer proyecto les ha servido para confirmar que efectivamente existe un problema grave en nuestro país. "El acceso a Internet es fundamental no sólo para teletrabajar o seguir con el curso, sino para acceder a la información, algo que, sin querer, damos por hecho”. Muchas familias sufren la brecha digital; esto puede terminar convirtiéndose en una brecha cultural si no se actúa con rapidez.

“Para que esto sea posible necesitamos colaboración e implicación de muchas partes. Nosotros podemos facilitar la red, pero los equipos son una pieza clave en este engranaje”. Prueba de ello, es que desde la empresa han comenzado ya a contactar con empresas tecnológicas para emprender proyectos conjuntos donde aportando equipos y conexión, se pueda dar soporte a muchos centros educativos y familias de nuestro país.

Conocer Equal network en su página web www.equalnetwork.org

