Schaeffler informa de resultados sólidos y un fuerte cash flow disponible en el primer trimestre de 2020

El volumen de negocios se ha reducido un 9,2% a tipo de cambio constante debido a la crisis del coronavirus - El margen EBIT antes de efectos especiales se sitúa en un 6,5% (ejercicio anterior: 7,5%). Las Divisiones Automotive Aftermarket e Industrial mejoran los márgenes EBIT, un descenso significativo en Automotive OEM. Fuerte cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para las actividades de fusiones y adquisiciones La buena posición de liquidez, las contramedidas y la alta calidad del balance general refuerzan la gestión de la crisis.

En la actualidad todavía no es posible efectuar previsiones específicas para 2020.

Schaeffler, proveedor mundial de los sectores de automoción e industria, ha presentado su informe provisional para los tres primeros meses de 2020. El volumen de negocios del Grupo Schaeffler en el período del informe asciende a 3.282 millones de euros (ejercicio anterior: 3.622 millones de euros). A tipo de cambio constante, durante este período el volumen de negocios ha disminuido un 9,2%, impulsado principalmente por los volúmenes. El volumen de negocios ha disminuido en el conjunto de las cuatro regiones durante el primer trimestre. El descenso a tipo de cambio constante se ha situado en el 11,2% en la región Greater China, el 10,4% en Europa, el 9,3% en Asia/Pacífico y el 6% en la región Américas.

Durante los tres primeros meses, el Grupo Schaeffler ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 215 millones de euros (ejercicio anterior: 272 millones de euros), situando el margen EBIT antes de efectos especiales del mismo período en el 6,5% (ejercicio anterior: 7,5%). El descenso en relación con el ejercicio anterior se puede atribuir principalmente a la reducción del margen bruto. La disminución del margen se ha debido principalmente a la repercusión negativa de los volúmenes en los costes fijos.

En el periodo del informe, el EBIT se ha visto afectado negativamente por 302 millones de euros (ejercicio anterior: 42 millones de euros) en efectos especiales. Estos han incluido el deterioro del fondo de comercio asignado a la División Automotive OEM por valor de 249 millones de euros, ya que la pandemia del coronavirus ha provocado un aumento de la incertidumbre por lo que respecta al futuro desarrollo de los negocios del Grupo Schaeffler. Además, los efectos especiales incluyen 53 millones de euros en gastos relacionados con la ampliación de los programas RACE y FIT, especialmente por lo que respecta a la reducción de personal. El EBIT resultante ha ascendido a -88 millones de euros (ejercicio anterior: +230 millones de euros).

El volumen de negocios de Automotive OEM ha disminuido un 12%, el rendimiento del primer trimestre ha superado el 11%

La División Automotive OEM ha generado un volumen de negocios de 2.008 millones de euros (ejercicio anterior: 2.285 millones de euros) durante los tres primeros meses. A un tipo de cambio constante, el volumen de negocios ha disminuido un 12% con respecto al ejercicio anterior, debido principalmente a los volúmenes. El descenso se ha debido principalmente al impacto de la pandemia del coronavirus, que ha debilitado considerablemente la demanda del sector de la automoción, reduciendo también la demanda de la División Automotive OEM. Durante el primer trimestre, la producción mundial de automóviles se ha visto significativamente afectada por la paralización temporal de la producción y ha descendido un 23% durante los tres primeros meses de 2020. Sobre esta base, el rendimiento de la División Automotive OEM se ha situado en un considerable 11%.

Como resultado de la crisis del coronavirus, el volumen de negocios ha registrado un descenso en el conjunto de las cuatro regiones. En la región Europa, el volumen de negocios ha bajado un 13,5% a tipo de cambio constante. La región Américas ha informado de un descenso del 5,2% del volumen de negocios a tipo de cambio constante. El descenso del volumen de negocios a tipo de cambio constante en la región Greater China se ha situado en el 22,8%. En la región Asia/Pacífico el volumen de negocios ha disminuido un 7,3% a tipo de cambio constante.

El Grupo Schaeffler ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 50 millones de euros (ejercicio anterior: 113 millones de euros) en el primer trimestre, lo que ha situado el margen EBIT antes de efectos especiales del mismo período en un 2,5%, considerablemente inferior al 4,9% de margen EBIT del ejercicio anterior. El descenso se puede atribuir principalmente a la reducción del margen bruto resultante de la repercusión negativa de los volúmenes en los costes fijos.

El volumen de negocios de Automotive Aftermarket ha aumentado un 1,5%, el margen EBIT (ajustado) se ha situado en el 17,1%

La División Automotive Aftermarket ha informado de un aumento del volumen de negocios a tipo de cambio constante del 1,5% en el período del informe, lo que asciende a 446 millones de euros (ejercicio anterior: 443 millones de euros) como resultado del considerable crecimiento del volumen de negocios en la región Europa, la región que genera con diferencia el mayor volumen de negocios. La evolución favorable del volumen de negocios en Europa ha compensado sobradamente el descenso del volumen de negocios en las tres regiones restantes. El 5,6% adicional de volumen de negocios en Europa, a tipo de cambio constante, se puede atribuir principalmente al alentador resultado del negocio de Independent Aftermarket (IAM) en las subregiones de Europa Central y Europa Oriental. En la subregión de Europa Occidental, las medidas implementadas para la contención del coronavirus han debilitado considerablemente el negocio de Independent Aftermarket. El aumento del volumen de negocios en Europa contrasta con el descenso del 4,7% del volumen de negocios en la región Américas, impulsado en gran medida por el descenso del volumen de negocios de IAM en la subregión de Sudamérica. Por otra parte, ha crecido el negocio OES (Original Equipment Service) en EEUU, el volumen de negocios ha aumentado considerablemente debido al incremento de la demanda. La región Greater China ha experimentado un fuerte descenso del 4,9% del volumen de negocios a tipo de cambio constante, mientras que la región Asia/Pacífico ha registrado un descenso del volumen de negocios del 9,9%.

Así, el EBIT antes de efectos especiales de 76 millones de euros (ejercicio anterior: 69 millones de euros) comporta un margen EBIT antes de efectos especiales del 17,1% (ejercicio anterior: 15,5%). La mejora del margen EBIT en relación con el ejercicio anterior se puede atribuir principalmente al aumento del margen bruto y a la mejor estructura de costes funcionales. El margen bruto de la división ha aumentado como resultado de los mayores volúmenes de ventas y se ha beneficiado de un cambio en el mix de productos.

El volumen de negocios de la División Industrial ha disminuido un 7,5%, el margen EBIT un 10,7% (ajustado)

La División Industrial ha generado un volumen de negocios de 828 millones de euros (ejercicio anterior: 893 millones de euros) durante el primer trimestre en un entorno de mercado que sigue siendo exigente. A un tipo de cambio constante, el volumen de negocios ha descendido un 7,5%. Sobre todo las regiones Europa, Américas y Asia/Pacífico han informado de considerables descensos del volumen de negocios relacionados con la crisis en el primer trimestre de 2020. En cambio, la región Greater China ha registrado una tasa de crecimiento de dos dígitos, donde las soluciones sectoriales de la energía eólica han crecido considerablemente. Las soluciones sectoriales de transmisión de potencia y materias primas también han contribuido a este crecimiento. El crecimiento del volumen de negocios de la región a tipo de cambio constante ha ascendido a un 21,4%, mientras que la región Europa ha registrado un descenso del 15%, la región Asia/Pacífico de un 14,1% y la región Américas de un 9,5%.

Durante el primer trimestre, la División Industrial ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 88 millones de euros (ejercicio anterior: 90 millones de euros), situando el margen EBIT antes de efectos especiales del mismo período en el 10,7% (ejercicio anterior: 10,1%). La tendencia favorable del margen se ha beneficiado de un margen bruto estable, entre otras cosas. El impacto adverso de los volúmenes de costes fijos ha quedado compensado con creces, en parte por el impacto favorable de la fijación de precios.

Fuerte cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para las actividades de fusiones y adquisiciones

Durante el primer trimestre de 2020, los ingresos netos atribuibles a los accionistas han disminuido considerablemente en relación al ejercicio anterior y han ascendido a 103 millones de euros (ejercicio anterior: 169 millones de euros). Los ingresos (pérdidas) netos han sido de -184 millones de euros (ejercicio anterior: +137 millones de euros). Los dividendos por acción ordinaria sin derecho a voto han sido de -0,27 euros (ejercicio anterior: +0,21 euros).

Durante el primer trimestre, el cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones, de 137 millones de euros, ha sido muy superior al del período del informe del ejercicio anterior (-235 millones de euros). Las inversiones realizadas en inmovilizado material y bienes inmateriales durante los tres primeros meses por un valor de 164 millones de euros se han situado considerablemente inferior al nivel del ejercicio anterior (373 millones de euros), lo que representa una ratio CAPEX de un 5,0% (ejercicio anterior: 10,3%).

A 31 de marzo de 2020, la deuda financiera neta del Grupo ha descendido a 2.414 millones de euros, por lo que la ratio Gearing, es decir, la relación entre las deudas financieras netas y los fondos propios, ha ascendido ligeramente al 93,8% (31 de diciembre de 2019: 86,6%).

En la fecha del informe, el Grupo tenía una plantilla de 86.548 empleados (31 de diciembre de 2019: 87.748), lo que equivale a un descenso del 1,4%.

La buena posición de liquidez, las medidas defensivas y un balance general de alta calidad refuerzan la gestión de la crisis

El deterioro del fondo de comercio de la División Automotive OEM reduce el riesgo de nuevos deterioros en el balance general. Con este enfoque conservador de la valoración, el Grupo Schaeffler ha respondido al aumento de la incertidumbre por lo que respecta al curso futuro del negocio de la división como consecuencia de la pandemia del coronavirus, mejorando así la calidad de su balance general.

Además, el Grupo Schaeffler ha seguido implementando o ha iniciado medidas para reducir todavía más los costes del Grupo durante el período del informe, en parte en respuesta a la crisis del coronavirus, como la introducción de la jornada laboral reducida, la utilización de días de vacaciones y horas de las bolsas de horas, la imposición de la congelación de contrataciones, la reducción de la participación en ferias, el recorte del presupuesto de marketing y el cierre temporal de plantas. El Comité de Dirección también ha decidido aumentar de 1.300 a 1.900 el número de puestos de trabajo que se incluirán en el programa de renuncia voluntaria en Europa.

Asimismo, el Grupo Schaeffler ha reforzado su posición de liquidez mediante la emisión de un préstamo 'Schuldschein' verde por un valor total aproximado de 350 millones de euros, tal como se comunicó el 9 de abril de 2020. ''El Grupo Schaeffler tiene una situación de liquidez muy cómoda. A finales del año pasado ya aumentamos la actual línea de crédito revolvente de 1.500 millones de euros a 1.800 millones de euros, y a mediados de diciembre de 2019 obtuvimos nuevas líneas de crédito bilaterales por un valor total de 200 millones de euros. Los próximos vencimientos importantes no se producirán hasta 2022'', ha dicho Dietmar Heinrich, CFO de Schaeffler AG.

En la actualidad todavía no es posible efectuar previsiones específicas para 2020

El de 24 de marzo de 2020, el Comité de Dirección de Schaeffler AG suspendió las previsiones para la totalidad del ejercicio 2020 del Grupo Schaeffler y sus divisiones, que se habían publicado el 10 de marzo de 2020, debido a la propagación mundial de la pandemia del coronavirus y a las consiguientes implicaciones para los resultados de las operaciones de la empresa. Actualmente no se pueden estimar de manera fiable ni la futura evolución de la pandemia ni sus consecuencias económicas. El Grupo Schaeffler ahora espera que el crecimiento del volumen de negocios a tipo de cambio constante, el margen EBIT antes de efectos especiales y el cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones para la totalidad del ejercicio 2020 se sitúen por debajo de los valores correspondientes del ejercicio anterior.

''La pandemia del coronavirus nos enfrenta a desafíos sin precedentes. Nuestros resultados del primer trimestre de 2020 son sólidos. La evolución positiva de nuestro cash flow disponible es particularmente alentadora. Estamos cosechando los beneficios de haber empezado a gestionar proactivamente nuestras inversiones y nuestro capital circulante el año pasado. En combinación con nuestra cómoda posición de liquidez y la alta calidad de nuestro balance general, confiamos en que superaremos con éxito la crisis actual. El segundo trimestre será difícil. Continuaremos cumpliendo de manera consistente las contramedidas que hemos implementado'', ha declarado Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG.

Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro

Determinadas declaraciones de este comunicado de prensa son afirmaciones orientadas al futuro. De acuerdo con su naturaleza, las afirmaciones enfocadas hacia el futuro suelen implicar una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden conducir a que los resultados o las evoluciones reales varíen considerablemente de las previsiones expresadas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones pueden incidir negativamente en el resultado y las consecuencias financieras de los planes y desarrollos aquí descritos. No existe ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las previsiones aquí expresadas debido a nueva información, desarrollos futuros u otros motivos. El destinatario del presente comunicado no debería confiar de manera desmesurada en unas afirmaciones orientadas al futuro que reflejen exclusivamente la situación en la fecha del comunicado. Las afirmaciones incluidas en el presente comunicado sobre las tendencias o los desarrollos del pasado no deberían considerarse un augurio de que dichas tendencias o desarrollos se mantendrán también en el futuro. La advertencia antes expresada también deberá considerarse en relación con cualquier declaración escrita o verbal que Schaeffler, o las personas que actúen en su nombre, hayan efectuado.

Sobre Schaeffler

El Grupo Schaeffler es un proveedor global de los sectores de automoción e industrial. Su gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de motor, transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para una gran variedad de aplicaciones industriales. El Grupo Schaeffler ya da forma a la ''Movilidad del mañana'' a un nivel decisivo con tecnologías sostenibles e innovadoras para la movilidad eléctrica, la digitalización y la Industria 4.0. En 2019, la empresa generó un volumen de negocios de aproximadamente 14.400 millones de euros. Con alrededor de 87.700 trabajadores, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar y cuenta con una red internacional de plantas de producción, centros de investigación y desarrollo, y sociedades comerciales en 170 emplazamientos de 50 países. Con más de 2.400 registros de patentes en 2019, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.