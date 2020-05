Cómo afecta la PSD2 a los pagos online según GDS Modellica

Los pagos online serán más seguros, sencillos y eficaces con la PSD2, según GDS Modellica. Los pagos electrónicos, incluso sin dispositivos, desplazarán de forma significativa al dinero físico y a las tarjetas. La identificación biométrica tendrá un papel clave La entrada en vigor de la nueva normativa europea, ley de servicios de pago online PSD2 (Payment Service Directive 2) que nació para mejorar los pagos digitales, la seguridad, la transparencia, la competencia y la innovación de los servicios de pago mediante la introducción de diversos cambios cumple ahora seis meses y ha afectado al modus operandi de los clientes con las entidades bancarias y comercios electrónicos, si bien la Autoridad Bancaria Europea (EBA), tras recibir y escuchar a todos los implicados (comercios, bancos y medios de pago, entre otros), ha decidido ampliar en 15 meses el plazo para la completa implantación.

La PSD2 nace con la necesidad de reforzar la seguridad en las transacciones electrónicas y reducir al máximo posible el riesgo de fraude para impulsar la nueva economía digital y la competencia financiera de forma estructurada, garantizando la seguridad jurídica a todas las partes, sin poner en riesgo al consumidor. Por una parte, los nuevos estándares de esta normativa establecen la autentificación reforzada, es decir,hay que identificarse doblemente para pagar por internet, pudiendo pagar sin tocar la tarjeta bancaria ni introducir sus datos. El cliente debe autorizar las operaciones de pago mediante un sistema de doble sistema de autenticación reforzada del cliente (SCA) de los tres siguientes: un elemento poseído (tarjeta, smartphone o reloj inteligente), un elemento inherente (huella dactilar, rostro o iris) y un elemento conocido (una contraseña o un número PIN), salvo las excepciones recogidas. Por otra parte, la PSD2 exige a los bancos crear interfaces de comunicación específicas y seguras con los nuevos operadores digitales, para compartir con estos los datos de los clientes que así lo autoricen, reduciendo las barreras de entrada de nuevos agentes, fomentando la libre competencia, impulsando la innovación en el sector y reduciendo los costes de los pagos para los consumidores.

Según GDS Modellica, la innovación en la industria bancaria y financiera era más que necesaria. Con esta nueva normativa el cliente se sitúa en el epicentro de la transformación digital porque posee el control de sus datos bancarios, transacciones y está mejor protegido en caso de robo y de fraude. Se ha liberalizado la relación de pagos con el cliente, interviniendo sus datos y liberalizándolos, no siendo ni privados ni exclusivos, mejorando la experiencia de usuario en relación con el cliente. El proceso de pago es más ágil y seguro, y las compras, más rápidas.

Fruto de la creciente regulación en materia de seguridad, los sistemas de pago gracias al Internet of Things, experimentarán nuevas posibilidades tanto en las tecnologías de pago como en los sistemas de autentificación en tres frentes diferentes: La identificación biométrica, el uso de wearables y los vehículos inteligentes no serán las únicas innovaciones en el mundo de las tecnologías de pago. Y es que la expansión del comercio on-line y el uso masivo de terminales inteligente ha entrañado paralelamente la introducción de nuevos sistemas de pago, innovadores, eficientes y seguros. En un futuro próximo emergerán nuevos sistemas de autenticación basados en la geolocalización y el uso de claves criptográficas. No se necesitará ni dinero papel, ni tarjetas, ni un dispositivo contactless para pagar. La desaparición de las tarjetas de crédito está cercana. Es el caso de las tarjetas virtuales para comprar en internet, un medio de pago digital con el que solo es posible pagar online, ya que no existen físicamente. Poco a poco se impondrán los pagos electrónicos, incluso sin dispositivos, desplazarán de forma significativa el dinero físico.

La identificación biométrica es una de las últimas tendencias en los sistemas, que a través de tecnología de control que escanea atributos físicos (huellas digitales, reconocimiento facial, iris) verifica la identidad de las personas. Según GDS Modellica, la inclusión de la tecnología en la relación de los usuarios con sus servicios financieros ha logrado mejorar la experiencia del cliente. Apple, Google, Facebook, Amazon, etc, han entrado en juego y que han conseguido licencias bancarias para proporcionar servicios de pagos, al igual que las Fintech (financial technology), empresas que ofrecen productos y servicios financieros a través de plataformas digitales que han irrumpido en el mercado financiero actual. La PSD2 también regula su gran crecimiento y aparición en el mercado.

GDS Modellica, con presencia mundial, es una compañía de software para la gestión de riesgo de crédito. Lleva más de 15 años colaborado con éxito con cientos de instituciones financieras, minoritas, aseguradoras y diversas organizaciones en más de 36 países. La entidad provee softwares de decisión y una tecnología analítica que ayudan a las empresas a gestionar los procesos de riesgos, combatir el fraude y generar relaciones rentables con sus clientes.

