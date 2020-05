Más de 5.200 enfermeras conmemoran en Gipuzkoa el próximo martes el Día Internacional de la profesión Comunicae

viernes, 8 de mayo de 2020, 10:46 h (CET) El Ayuntamiento de Donostia y el Kursaal homenajearán el 12 de mayo con su iluminación a las 5.295 enfermeras y enfermeros que trabajan en Gipuzkoa. De ellos, el 93% son mujeres y con una edad media de 43 años La celebración de este año coincide con el bicentenario del nacimiento de la precursora de la enfermería moderna, Florence Nightingale. Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa subrayan que la pandemia ha confirmado a la enfermera como eje central de los cuidados.

Donostia-San Sebastián, 8 de mayo de 2020.- El próximo martes, 12 de mayo, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Enfermería coincidiendo con el nacimiento de la precursora de la enfermería moderna, Florence Nightingale, de cuyo nacimiento se cumple en 2020 el bicentenario. Con motivo de esta fecha, el Ayuntamiento de San Sebastián en agradecimiento y felicitación a las 5.295 enfermeras colegiadas en Gipuzkoa, iluminará de azul el consistorio y con un mensaje especial el Palacio de Congresos del Kursaal.

Ante la celebración del Día Internacional, desde el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) recuerdan la esencial contribución de las enfermeras a la salud en todo el mundo. Consideran fundamental el cambio en las políticas sanitarias, integrando a las enfermeras en las cadenas de mando y aumentando la inversión en recursos sanitarios. Asimismo, abogan por potenciar la cantera de profesionales incrementando el número de plazas en las universidades y subrayan la necesidad de incrementar el ratio de enfermeras, especialmente en servicios como Atención Primaria, unidades de Emergencias y residencias geriátricas.

La presidenta del COEGI, Pilar Lekuona subraya que las enfermeras “no solo somos asistenciales. En el Día Internacional debemos reconocer y queremos aplaudir también a las supervisoras, coordinadoras, adjuntas, directoras, gestoras, docentes que han intervenido en la gestión de esta pandemia, tomando decisiones y asumiendo un rol en momentos de incertidumbre, presión, miedos y falta de un criterio común al que aferrarse”, apunta.

Coincidiendo con el bicentenario de su nacimiento, desde el COEGI recuerdan que Florence Nightingale fue una apasionada de las matemáticas y de la estadística y consiguió que la enfermería creciera como profesión basándose en la evidencia científica, los tiempos, los porcentajes, el número de fallecidos, infectados, asintomáticos etc.

“Esto es algo que continúa vigente y, por tanto, las enfermeras somos fundamentales para avanzar con rigor. Sin embargo, a día de hoy no participamos siquiera en los comités para planificar el desconfinamiento, cuando estamos capacitadas para investigar, enseñar, planificar y gestionar las estrategias necesarias para un adecuado plan de cuidados”, subrayan desde la Junta de Gobierno del Colegio guipuzcoano.

Desde el COEGI recuerdan que Florence Nightingale introdujo protocolos y una obsesión por la higiene para mejorar las condiciones sanitarias. Puso al paciente en el centro de la observación, la escucha y la comprensión “y, hoy que la soledad y el aislamiento han puesto más que nunca a la enfermera como eje central de los cuidados, sus aportaciones están más vivas que nunca”.

“Florence Nightingale luchó también por los derechos de las mujeres, el reconocimiento a la profesión y hoy seguimos su estela incansables por elevar el estatus de la enfermería”, apuntan desde la Junta de Gobierno del COEGI.

Por último, desde el COEGI desean hacer público su agradecimiento a la ciudadanía por su responsabilidad y actitud cívica y le piden que no baje la guardia. “El Covid-19 sigue estando presente “y no deben perder el respeto a las normas e indicaciones de las autoridades sanitarias, a las distancias que debemos de mantener y a la constante higiene de manos y entorno, porque van a ser claves para frenar esta pandemia”, recuerdan.

