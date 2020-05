La firma sin contacto, nueva apuesta de TIPSA por la seguridad de los envíos Comunicae

viernes, 8 de mayo de 2020, 10:18 h (CET) Con el compromiso de reducir al máximo el contacto en todas sus entregas y mantener la distancia social durante la crisis del coronavirus, la empresa de transporte urgente TIPSA introduce desde este viernes un nuevo sistema de entrega con firma sin contacto Con el compromiso de reducir al máximo el contacto en todas sus entregas y mantener la distancia social durante la crisis del coronavirus, la empresa de transporte urgente TIPSA introduce desde este viernes un nuevo sistema de entrega con firma sin contacto.

A partir de ahora, el destinatario puede confirmar la recepción de su pedido desde su propio móvil, sin necesidad de manipular dispositivos u otros elementos del personal de TIPSA. Según han declarado los responsables del proyecto, el proceso es ágil y sencillo.

Una vez confirmado el deseo de usar la firma sin contacto, el repartidor habilita en su dispositivo un código Bidi que mostrará al destinatario, quien lo enfocará con su móvil o tableta para leerlo en un entorno con todas las garantías de seguridad. Tras ello, lo único que tendrá que hacer el destinatario será firmar en su propio dispositivo, sin más intervención por parte del repartidor. De esta manera, el envío quedará confirmado.

Además, todo el proceso puede ser realizado tanto por el destinatario del envío como por cualquier otra persona autorizada para recogerlo.

En caso de que la persona que va a recibir su envío no desee usar la firma sin contacto o sus dispositivos electrónicos no reúnan los requisitos técnicos para ello, la entrega podrá realizarse bajo los procedimientos habituales de TIPSA.

Apuesta firme por la tecnología

Este nuevo sistema se suma a otras acciones enfocadas a mejorar la calidad de servicio durante la pandemia del coronavirus, fomentando el uso de las tecnologías más innovadoras. En este sentido, TIPSA anunció hace unas semanas que dará prioridad a los pagos instantáneos vía Bizum en todos los reembolsos que realicen sus repartidores, quedando las transacciones con dinero en metálico limitadas a casos excepcionales.

Con ello, la empresa de transporte urgente plantea soluciones “ágiles y eficaces” para realizar un servicio de entrega con los más altos estándares en calidad, seguridad y salud, aplicando así las directrices establecidas en la ‘Guía del Coronavirus para la Logística’ de la patronal UNO y los sindicatos UGT y CCOO.

Fuentes de TIPSA han declarado que la firma sin contacto supone “un importante paso adelante en el actual contexto de salud pública, al tiempo que aporta un valor añadido innegable en la relación de nuestros clientes y destinatarios y nuestros trabajadores”.

TIPSA considera, además, que este nuevo sistema nace con vocación de convertirse en una “rutina habitual” de sus entregas diarias más allá del actual estado de alarma, “de tal forma que a partir de ahora sea un rasgo distintivo más de nuestro ADN”.

